美伊戰爭掀能源警戒 學者：倡議煤轉備用發揮作用

莊秉潔發聲倡議煤轉備用，發揮了作用。（擷自莊秉潔臉書）

美國與以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，中東局勢升溫，能源供應與國際航運體系同步進入警戒狀態，經濟部已說明，國內能源供應充足且採來源多元分散措施，「因應國安需求保留部分燃煤機組作為備用設施」；中興大學環工系教授莊秉潔指出，當初倡議煤轉備用，發揮了作用。

美伊戰爭讓中東局勢升溫，但各國更關切能源供應，伊朗拼命反擊下，伊朗革命衛隊警告「任何船隻都不得通過荷姆茲海峽」。該水道承載全球約兩成石油與天然氣運輸量，歐盟宣布增派艦艇至紅海與波灣，強化護航。

請繼續往下閱讀...

經濟部也發聲明強調，國內能源供應充足且採來源多元分散措施，2025年原油與天然氣進口來源分別來自美、非、澳洲等10國與澳洲、美等14國；此次荷姆茲海峽封鎖，短期內已掌握抵港油氣船隻不受影響，長期已有備援規劃確保穩定供電，在天然氣方面，已建立供需預警制度，透過預排船期來精準控管存量；在備援規劃上，為因應國安需求,我國保留了部分燃煤機組作為備用設施，如容量2.1GW的興達電廠1至4號機），以確保必要時期的供電穩定，中油將持續運用汽柴油價調整機制及油價平穩措施緩和油價有效減緩油氣價格上漲影響。

之前中火推以氣換煤，遭遇台中市政府要求必須燃煤機組全數除役等卡關，幾經中央與地方拔河後，10部燃煤機組配合燃氣機組上線，部份燃煤機組拆除，部份轉為備用，仍屢遭抗議，原本行政院規劃中火2034年無煤，立法院會去年6月表決通過國民黨、民眾黨提出的「2028中火無煤」決議，要求台中火力發電廠在2028年達成燃煤機組歸零，但民進黨立委批評提案沒有說明評估依據與配套措施，不負責任」，台電更直言，必須要有發電量替代中火的14%發電占比，才能確保穩定供電，2028年中火無煤「一定會讓國家電力系統癱瘓」。

近來美伊戰爭下出現能源警戒，之前大力支持中火推動燃氣取代燃煤，並倡議保留部份燃煤機組護國安的莊秉潔忍不住發聲，當初倡議煤轉備用，發揮了作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法