「財神花燈」奪台灣燈會優等 今晚花蓮400秒煙火鬧元宵

法務部矯正署花蓮監獄的作品《財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義》，在台灣燈會「機關團體組」奪下優等獎。（圖由花蓮監獄提供）

今天是元宵節，2026花蓮太平洋燈會今（3）日晚間將於東大門夜市旁日出大道迎來活動最高潮，現場不僅有震撼火舞、400秒星空煙火，還有10萬大獎摸彩；與此同時，遠在嘉義展出的台灣燈會也傳來捷報，花蓮監獄收容人耗時半年製作的巨型花燈，在強敵環伺下脫穎而出，勇奪機關團體組「優等獎」，為花蓮工藝爭光，也為佳節增添喜氣。

花蓮縣政府指出，今晚元宵晚會將由「起源劇團」以劇場式火舞拉開序幕，並邀請亞洲美食天王陳鴻主持「創意元宵上菜」，與在地商圈合作推廣美食。縣府更加碼發放888份「翻閱奇蹟」書本燈供民眾提燈踩街，晚間8點將施放長達400秒的璀璨煙火，並壓軸抽出總價值10萬元的摸彩大獎，現場更準備300份創意元宵與民眾共享，讓民眾感受濃厚的元宵節氛圍。

縣府呼籲，元宵晚會系列活動將從傍晚6點半開始發放提燈，並持續熱鬧到深夜。晚會地點位於花蓮市日出大道（F段），歡迎鄉親齊聚花蓮，在火舞、煙火與美食中，共度難忘的元宵盛會。

另外，花蓮監獄作品《財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義》，今年在「2026年台灣燈會」機關團體組中榮獲優等。花監指出，這座花燈從最初的鐵絲焊接、電力配線到綢布剪裁，全由獄中收容人一手包辦。這群「素人工藝家」在反覆的失敗中摸索，不僅學會了技藝，更在焊接的火光與纏繞的鐵絲間，重新拼湊起破碎的人生目標。

花蓮監獄典獄長黃敬謀說，「燈亮了，心也跟著明亮。這座璀璨的花燈，是學員們經歷無數次失敗與修正後的結晶。對他們而言，這不只是單純的藝術創作，更是向社會傳遞的誠摯祝福。每一道光影，都象徵著他們生命價值的重生證明。」，可說是一座從「鐵窗」到「藝術」一場無師自通的奇蹟。

花監指出，本屆「2026年台灣燈會」將於3月3日至3月15日，在嘉義縣政府前廣場展出，有興趣的民眾可以把握這段時間前往欣賞，為收容人的蛻變加油打氣。

花蓮縣政府觀光處今晚在日出大道舉行元宵節活動。（資料照，縣府提供）

