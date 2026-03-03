為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東炸寒單與台南鹽水蜂炮誰最瘋狂？ 中研院士李豐楙給答案

    2026/03/03 08:54 記者黃明堂／台東報導
    中研院院士李豐楙直言，全台元宵慶典的狂歡與震撼程度，台東炸寒單的「瘋狂度」絕對位居首位。（記者黃明堂攝）

    台東鬧元宵狂炸寒單，寒單爺以肉身直接迎戰炮火，中研院院士李豐楙以其深厚的道教研究背景直言，若論及全台元宵慶典的狂歡與震撼程度，台東炸寒單的「瘋狂度」絕對位居首位。他指出，相較於台南鹽水蜂炮的群體衝擊，炸寒單更強調個體身體的直接承受，那種極高強度的「痛感」不僅是肉體的磨鍊，更是一種轉化為台東人自豪感的精神洗禮。

    李豐楙分享了一段他在機場與計程車司機的對話，展現了這項傳統在民間根深蒂固的情感。司機提及年輕時自願上轎被炸，即便炮火猛烈到讓人「三天三夜醒不過來」，仍以身為台東人、曾擔任過寒單爺為榮。李豐楙認為，這種以身體感知為核心的民俗文化，具備強大的生命力與地方認同感，是台灣最珍貴的非物質文化遺產之一。

    然而，面對時代變遷，如何讓這份具有高度「痛感」與「瘋狂度」的習俗得以延續？李豐楙指出，當代社會與教學環境正承受著科技進步的壓力，教授若不跟上時代，就可能被新世代淘汰。他觀察到，現代學生對於VR（虛擬實境）與AI（人工智慧）的接受度遠高於傳統講課模式，因此將炸寒單這類極具震撼力的民俗進行「數位化」，正是跨世代傳承的關鍵。

    李豐楙強調，透過科技手段還原炸寒單的現場感，並非要取代真實的祭典，而是要提供一個「安全且震撼」的入口。他親自體驗過結合聲音陣列與VR技術的模擬系統後，大讚其在地化的呈現方式，能讓年輕人、甚至尚未準備好上轎的觀眾，先在虛擬世界中感受蜂炮炸裂、煙硝瀰漫的臨場感。這種創新的體驗方式，能讓新世代在參與數位狂歡的過程中，重新理解傳統習俗背後的宗教勇氣與在地精神，讓台東特有的炸寒單文化，在數位浪潮中找到新的延續路徑，持續與現代生活產生共鳴。

