    生活

    美呆了！彰化花壇麝香木大爆發 浪漫粉紫花海如仙境

    2026/03/03 08:52 記者湯世名／彰化報導
    虎山巖大嶺巷麝香木盛開，粉紫色花海相當浪漫。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖大嶺巷麝香木盛開，粉紫色花海相當浪漫。（圖由米諾斯提供）

    美呆了！春天到百花盛開，彰化縣花壇鄉虎山巖大嶺巷麝香木迎來大爆發，粉紫色花海相當壯觀，228連假吸引大批遊客前來賞花，直呼如置身夢幻仙境。生態攝影師米諾斯說，此處麝香木花海全部盛開中，綻放一簇簇細緻優雅的紫色花朵，靠近時可聞到淡雅迷人的花香；遊客賞花不用到大老遠上山，預計開花期可到3月中旬。

    米諾斯說，南投縣國姓鄉、中寮鄉的麝香木適逢大爆發，假日都吸引爆滿遊客前往賞花，不過要到南投山區賞花還得要開車上山，屬於平地的彰化縣花壇鄉不僅有李花、櫻花與5月的金針花，還有1處私人土地上種滿的麝香木，堪稱賞花秘境。

    目前適逢麝香木大爆發，大嶺巷這處大片面積的麝香木，春暖花開時，綻放出一撮撮細緻優雅的粉紫色花瓣，相當浪漫，非常適合拍照打卡，米諾斯指出，大嶺巷麝香木賞花人潮尚不多，來此拍照免於人擠人，還不用大老遠跑上山，在平地且就近就可以欣賞到春天最夢幻浪漫的紫色花海。

    虎山巖大嶺巷麝香木盛開，花期可到3月中。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖大嶺巷麝香木盛開，花期可到3月中。（圖由米諾斯提供）

    麝香木粉紫色花朵相當浪漫，還有淡淡香味。（圖由米諾斯提供）

    麝香木粉紫色花朵相當浪漫，還有淡淡香味。（圖由米諾斯提供）

