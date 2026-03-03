魚菜共生種出草莓進軍超商！ 雲林偏鄉農場獲農業部點名全國示範

褒忠鄉新湖合作農場導入科技推動魚菜共生，成功種出優質的草莓，並進軍超商販售。（褒忠鄉公所提供）

雲林褒忠鄉新湖合作農場推動魚菜共生，不僅成功種植優質草莓，且進軍超商販售，農業部長陳駿季與立委劉建國、褒忠鄉長陳建名等人前往參觀，陳駿季表示，將以新湖合作農場做為農業循環再利用全國的示範場域，鼓勵農民透過科技應用，創新農業，讓台灣農業更好、更具競爭力。

新湖合作農場理事主席陳清山自己務農起家，對農業充滿熱情，而且跟得上時代表進步，不斷有創新想法，有感極端氣候加劇傳統農業必須改變，他導入科技、循環經濟概念，透過魚菜共生方式種出優質草莓，並成功進軍統一超商。

為推動台灣農業永續循環，提高農業競爭力及農民收入，立委劉建國邀請陳駿季、農糧署長姚士源、農糧署中區分署長陳尚仁等人，到新湖合作農場參觀。

劉建國表示，新湖合作農場成功將魚菜共生從實驗階段，轉化為穩定運作的優質模式，這樣成功經驗一定要被看見、肯定及支持，期盼中央能給予更多協助，讓技術、設備升級，農民收益穩定及提高，農民對農業有信心，台灣農業越有競爭力。

陳駿季與農糧署官員參觀後對新湖合作社場在農業科技、創新給予高度肯定，陳駿季指出，新湖農場最大特色是漁業、農業共生系統，且導入很多循環概念，農業部將把新湖列為循環再利用的示範場域，讓更多農民學習透過有效經營模式提高所得。

陳駿季表示，針對新湖合作農場為台灣「契作經營」先驅的優異表現，還有不斷從事各種先驅研究，未來農業部將加大力道協助場域設備的升級，也會透過科技經費協助社場、農民從事創新工作，讓台灣農業更好。

農業部長陳駿季（右2）、立委劉建國（左2）等人前往新湖合作農場參觀，理事主席陳清山（右）解說魚菜共生推動過程。（劉建國服務處提供）

