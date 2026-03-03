為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    多圖》南珉貞開箱嘉義台灣燈會 「女神躺」仙氣爆棚

    2026/03/03 08:46 記者林宜樟／嘉義報導
    南珉貞躺在竹編平台欣賞由竹編、天空與光影交織成的獨特美景。（記者林宜樟攝）

    南珉貞躺在竹編平台欣賞由竹編、天空與光影交織成的獨特美景。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會將在今天（3月3日）開幕，嘉義縣政府邀請全台人氣爆棚的韓國啦啦隊女神、「台妹小南」南珉貞搶先開箱燈會亮點及景點，走訪朴子配天宮參拜媽祖、品嚐道地美食，躺在嘉義夢燈區「光之新徑－嘉義夢」竹編燈座平台上仰望天空，展現女神魅力。

    南珉貞首站抵達歷史悠久的朴子配天宮，虔誠向媽祖婆參拜、祈求燈會圓滿成功，吃起在地美食麻糬棟、挫冰、真好味鴨魯飯，還遇到多位粉絲搶著合影；接著開箱嘉義夢燈區裡由國際知名藝術家王文志操刀的巨型竹編藝術作品「光之新徑－嘉義夢」竹編燈座 ，大方「躺平」欣賞由竹編、天空與光影交織成的獨特美景。

    燈座下方有王文志設計的神祕空間，南珉貞挑戰由衣物編織而成的巨大冒險場，她赤腳踩在編織網上時頻頻喊著「痛、痛、痛」，笑稱簡直是「超大型腳底按摩」，逗趣反應讓現場工作人員忍俊不禁。

    今年正值農曆馬年，南珉貞特別在燈座入口處的駿馬雕像前駐足，擺出多個可愛姿勢合影留念，並搶先帶領觀眾參觀細緻精美的「青森睡魔」燈組，並在燈區介紹、參觀「嘉義優鮮館」與咖啡館，化身推廣大使向大眾介紹嘉義特產，嘉義農特產品與高品質咖啡令她印象深刻，也搭乘接駁車體驗。

    介紹台灣燈會的完整影片，將在燈會期間於南珉貞的社群平台發布，力邀國內外遊客在燈會期間到訪嘉義，感受結合傳統藝術與現代美學的視覺盛宴。

    南珉貞走訪台灣燈會燈區。（記者林宜樟攝）

    南珉貞走訪台灣燈會燈區。（記者林宜樟攝）

    南珉貞展現啦啦隊女神魅力。（記者林宜樟攝）

    南珉貞展現啦啦隊女神魅力。（記者林宜樟攝）

    「光之新徑－嘉義夢」竹編燈座下方的神秘空間。（記者林宜樟攝）

    「光之新徑－嘉義夢」竹編燈座下方的神秘空間。（記者林宜樟攝）

    南珉貞擺出可愛的姿勢與駿馬像合影。（記者林宜樟攝）

    南珉貞擺出可愛的姿勢與駿馬像合影。（記者林宜樟攝）

    今年農曆年為馬年，燈座入口處有駿馬像。（記者林宜樟攝）

    今年農曆年為馬年，燈座入口處有駿馬像。（記者林宜樟攝）

    介紹今年台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」。（記者林宜樟攝）

    介紹今年台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」。（記者林宜樟攝）

    嘉義夢燈區「光之新徑－嘉義夢」由竹編、天空與光影交織成的獨特美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義夢燈區「光之新徑－嘉義夢」由竹編、天空與光影交織成的獨特美景。（記者林宜樟攝）

    南珉貞忍不住摸摸馬頭。（記者林宜樟攝）

    南珉貞忍不住摸摸馬頭。（記者林宜樟攝）

