5年1次農漁業普查來了！彰化逾9萬戶受訪全國第2

今年全國進行5年一次的農林漁牧業普查，自4月10日至6月30日，網路填報至6月15日止，彰化縣政府提醒農漁民配合受訪，可多利用網路填報。

每5年一次的全國農林漁牧業普查將於今年4月10日至6月30日進行，彰化縣是農業大縣又是六都之外人口最多，這次預計訪查戶數高達9萬多戶，規模全國第二，僅次於雲林縣。由於普查結果將直接影響未來政府制定農業政策的重要依據，彰化縣政府主計處呼籲農漁友配合接受訪問，共同增進政策規劃品質。

主計處表示，農林漁牧業普查於1956年首辦，每5年舉辦1次，這次第15次，普查目的在於精確掌握地方農林漁牧業資源分布、生產結構、勞動力特性及經營狀況等資料，因此只要從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務，還有漁撈、水產養殖的業者、縣民，皆為普查對象。

因應全面普查，縣府成立「彰化縣農林漁牧業普查處」，26鄉鎮市公所成立「普查所」，縣長王惠美兼任普查處普查長、主計處長張芫維兼任總幹事，共同分工辦理普查工作。

在詐騙盛行下，主計處特別強調，普查員在執行任務時會嚴格遵守「二會三不」原則，「二會」是會佩戴普查員證、會親自遞送公文；「三不」則是不會洩漏個人資料、不會詢問普查項目以外的隱私（如身分證字號）、更不會要求提供銀行帳號或存摺。

普查期間除了派員面訪，也開放民眾自行上網填報。縣府提醒，普查取得的資料僅供統計分析使用，不會移作課稅或其他用途，農友若有疑慮，可撥打縣府專線（04）7532051）或165反詐騙專線查詢確認。

因應全面性農林漁牧業普查，彰化縣政府成立「彰化縣農林漁牧業普查處」，由縣長王惠美（中）兼任普查處普查長。

