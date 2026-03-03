夜來祭祭屋隊伍快閃台南 藍晒圖提前感受日本傳統祭典魅力

日本高知縣知名夜來祭的祭屋隊伍，2日在藍晒圖文創園區快閃表演。（記者洪瑞琴攝）

為了宣傳今（3）日將在嘉義登場的2026台灣燈會，日本高知縣知名夜來祭（Yosakoi Festival）的祭屋隊伍昨（2）日特別來到台南，提前與民眾見面。隊伍現身藍晒圖文創園區表演，穿上繽紛祭服、手持傳統鳴子，伴隨節奏明快的音樂，在廣場舞動，吸引遊客駐足觀賞、拍照與錄影，現場掌聲不斷。

夜來祭起源於1954年的高知縣，最初是為了重振戰後經濟與士氣而舉辦的祭典。祭典特色是將傳統民間舞蹈結合現代音樂，舞者手持鳴子（1種小木製打擊器），隊伍整齊列陣、跳出各種創意隊形，象徵熱情與活力。如今，夜來祭已成為日本最具代表性的夏季祭典之一，也成為國際文化交流的重要橋樑。

此次快閃表演不僅讓台南民眾搶先一睹夜來祭風采，並與觀眾互動起舞，也象徵台南與高知縣的國際文化交流。藉由這樣的跨國互動，讓日本傳統祭典融入台灣文創場域，不僅增加觀光亮點，也為台灣燈會注入國際元素。遊客們表示，能在台南就感受到日本祭典氛圍，非常驚喜，現場成為打卡熱點。

這場快閃演出為即將登場的台灣燈會暖身，舞隊也將在嘉義燈會的舞台正式演出，與更多民眾共享節慶魅力。藍晒圖的現場不僅展示夜來祭精湛舞技，象徵文化交流零距離，透過音樂、舞蹈與互動，讓台日民眾共同感受傳統與創新的融合魅力。

夜來祭快閃台南為台灣燈會暖身，吸引遊客熱情圍觀。（記者洪瑞琴攝）

高知縣夜來祭祭屋隊伍跨海演出，展現台日文化交流新亮點。（記者洪瑞琴攝）

鳴子（naruko）是一種隨著音樂節奏感敲響的小木製打擊器。（記者洪瑞琴攝）

