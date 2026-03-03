為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    夜來祭祭屋隊伍快閃台南 藍晒圖提前感受日本傳統祭典魅力

    2026/03/03 08:39 記者洪瑞琴／台南報導
    日本高知縣知名夜來祭的祭屋隊伍，2日在藍晒圖文創園區快閃表演。（記者洪瑞琴攝）

    日本高知縣知名夜來祭的祭屋隊伍，2日在藍晒圖文創園區快閃表演。（記者洪瑞琴攝）

    為了宣傳今（3）日將在嘉義登場的2026台灣燈會，日本高知縣知名夜來祭（Yosakoi Festival）的祭屋隊伍昨（2）日特別來到台南，提前與民眾見面。隊伍現身藍晒圖文創園區表演，穿上繽紛祭服、手持傳統鳴子，伴隨節奏明快的音樂，在廣場舞動，吸引遊客駐足觀賞、拍照與錄影，現場掌聲不斷。

    夜來祭起源於1954年的高知縣，最初是為了重振戰後經濟與士氣而舉辦的祭典。祭典特色是將傳統民間舞蹈結合現代音樂，舞者手持鳴子（1種小木製打擊器），隊伍整齊列陣、跳出各種創意隊形，象徵熱情與活力。如今，夜來祭已成為日本最具代表性的夏季祭典之一，也成為國際文化交流的重要橋樑。

    此次快閃表演不僅讓台南民眾搶先一睹夜來祭風采，並與觀眾互動起舞，也象徵台南與高知縣的國際文化交流。藉由這樣的跨國互動，讓日本傳統祭典融入台灣文創場域，不僅增加觀光亮點，也為台灣燈會注入國際元素。遊客們表示，能在台南就感受到日本祭典氛圍，非常驚喜，現場成為打卡熱點。

    這場快閃演出為即將登場的台灣燈會暖身，舞隊也將在嘉義燈會的舞台正式演出，與更多民眾共享節慶魅力。藍晒圖的現場不僅展示夜來祭精湛舞技，象徵文化交流零距離，透過音樂、舞蹈與互動，讓台日民眾共同感受傳統與創新的融合魅力。

    夜來祭快閃台南為台灣燈會暖身，吸引遊客熱情圍觀。（記者洪瑞琴攝）

    夜來祭快閃台南為台灣燈會暖身，吸引遊客熱情圍觀。（記者洪瑞琴攝）

    高知縣夜來祭祭屋隊伍跨海演出，展現台日文化交流新亮點。（記者洪瑞琴攝）

    高知縣夜來祭祭屋隊伍跨海演出，展現台日文化交流新亮點。（記者洪瑞琴攝）

    鳴子（naruko）是一種隨著音樂節奏感敲響的小木製打擊器。（記者洪瑞琴攝）

    鳴子（naruko）是一種隨著音樂節奏感敲響的小木製打擊器。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播