蜘蛛人來過？ 台南高樓外牆驚現神秘塗鴉

高樓外牆離奇塗鴉現身，引發網友熱議。（記者洪瑞琴攝）

台南東區某大樓外牆近日被發現出現高空塗鴉，但令人納悶的是，究竟何時出現，至今無人說得清楚。不是施工期間被目擊，也未傳出深夜動靜，彷彿一夕之間憑空「長」在牆面上。

有網友最近在社群平台貼出照片，引發熱議。塗鴉位置距離地面相當高度，網友紛紛留言「怎麼上去的？」、「這難度也太高了吧！」有人推測可能趁外牆施工搭鷹架時完成，也有人猜測是利用頂樓垂降設備。不少人半開玩笑形容，簡直像電影特技畫面。也有人笑說：「這高度，該不會是蜘蛛人兼職藝術家？」

和一般平面牆面亂塗鴉不同，這次的位置明顯「技術門檻高」。平地塗鴉頂多讓人覺得雜亂，高空出現卻多了一層懸疑感，讓人討論的不只是否美觀，而是過程怎麼上去？什麼時候畫的？有沒有人發現？

街頭藝術若在合法空間創作，往往能為城市增添特色；但若出現在未經授權的建物外牆，觀感則兩極。此次高空塗鴉的出現，也讓街景多了一道「城市未解之謎」。

高空塗鴉成為城市新懸案。（記者洪瑞琴攝）

一般平面胡亂塗鴨。（記者洪瑞琴攝）

