元宵後迎客家掃墓季 苗市公所公告4天尖峰時段交管

元宵節過後，傳統客家掃墓季節展開，苗栗市公所預估7、8日及14、15日一連兩個週末六日為高峰，公告第二、第三及第四公墓於此4天早上6點至中午12點尖峰時段實施交通管制，尤其第四公墓除公務車外，禁止車輛進入，公所將提供免費接駁巴士巡迴服務，請鄉親配合。

苗栗市公所表示，第二公墓（大坪頂）部分，台13線入苗29線龍崗道，車輛依指示單側停車或臨時停車場。苗29線龍崗道中廣電台至台13線33公里處，車輛依指示單側停車或臨時停車場。

第三公墓及苗栗市生命紀念園區所在，往西湖鄉的苗34之2鄉道，交通管制車輛進出，聽候交管人員指揮。聯大南路往第三公墓，交通管制車輛進出，聽候交管人員指揮。

第四公墓（西山）部分，至公路往墓園入口、魚市場後方巷道及台6線垃圾場往墓園，除公務車外，車輛禁止進入。文發路福神宮入口處，聽候交管人員指揮。公所於公墓至公路入口處，提供免費接駁巴士服務。

此外，市公所提醒，掃墓期間，苗栗市生命紀念園區內，禁止燃放鞭炮與焚燒金紙，統一由公所收納集中處理，並請民眾掃墓完畢，確實將火種火源熄滅，避免釀生火警。

