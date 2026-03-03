為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元宵後迎客家掃墓季 苗市公所公告4天尖峰時段交管

    2026/03/03 08:28 記者彭健禮／苗栗報導
    掃墓期間，苗栗市生命紀念園區內，禁止燃放鞭炮與焚燒金紙，統一由公所收納集中處理。（資料照）

    掃墓期間，苗栗市生命紀念園區內，禁止燃放鞭炮與焚燒金紙，統一由公所收納集中處理。（資料照）

    元宵節過後，傳統客家掃墓季節展開，苗栗市公所預估7、8日及14、15日一連兩個週末六日為高峰，公告第二、第三及第四公墓於此4天早上6點至中午12點尖峰時段實施交通管制，尤其第四公墓除公務車外，禁止車輛進入，公所將提供免費接駁巴士巡迴服務，請鄉親配合。

    苗栗市公所表示，第二公墓（大坪頂）部分，台13線入苗29線龍崗道，車輛依指示單側停車或臨時停車場。苗29線龍崗道中廣電台至台13線33公里處，車輛依指示單側停車或臨時停車場。

    第三公墓及苗栗市生命紀念園區所在，往西湖鄉的苗34之2鄉道，交通管制車輛進出，聽候交管人員指揮。聯大南路往第三公墓，交通管制車輛進出，聽候交管人員指揮。

    第四公墓（西山）部分，至公路往墓園入口、魚市場後方巷道及台6線垃圾場往墓園，除公務車外，車輛禁止進入。文發路福神宮入口處，聽候交管人員指揮。公所於公墓至公路入口處，提供免費接駁巴士服務。

    此外，市公所提醒，掃墓期間，苗栗市生命紀念園區內，禁止燃放鞭炮與焚燒金紙，統一由公所收納集中處理，並請民眾掃墓完畢，確實將火種火源熄滅，避免釀生火警。

    元宵後迎客家掃墓季，苗栗市公所公告4天尖峰時段實施交管。（苗栗市公所提供）

    元宵後迎客家掃墓季，苗栗市公所公告4天尖峰時段實施交管。（苗栗市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播