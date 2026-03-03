年後轉職！ 苗栗竹南科學園區3/5科技業、餐飲業搶人才

年後轉職！苗栗竹南科學園區5日科技業、餐飲業搶人才。活動示意圖。（圖由桃竹苗分署提供）

年後求職，5日等你來！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5日在竹南科學園區行政服務中心3樓舉辦現場徵才活動，邀集眾多科技業上市櫃知名大廠以及餐飲業搶攻人才，為尋求轉職或待業中的民眾提供絕佳職涯舞台。

桃竹苗分署指出，竹南場次邀集智邦科技、中國砂輪、欣興電子、矽品精密、京元電子、京鼎精密及信紘科技等上市櫃知名大廠，釋出包括研發工程師、產品及設備工程師、技術員等高薪職缺；此外，知名餐飲業者「藏壽司」祭出月薪52K以上的儲備店長職位，強力招募管理人才。

請繼續往下閱讀...

活動現場全面採用「無紙化徵才」服務，求職者僅需攜帶身分證件即可快速登記。為鼓勵民眾踴躍參與，分署更準備了豐富好禮，完成求職登記即有機會抽中iPad 11、電競無線耳機及超商商品卡，現場更提供限量40組的「韓風證件照」拍攝服務與專業勞保法令諮詢，助求職者以自信形象迎接新職位。

苗栗就業中心主任張潔如強調，除了實體活動，求職者可多加利用「台灣就業通」網站。透過免費職涯測評發掘潛能，並參考Jobooks工作百科掌握行業薪資趨勢與用人條件，進一步規劃個人職涯藍圖。更多徵才資訊可上「台灣就業通」官網或撥打免付費專線0800-777-888，由專人為您引導職涯新方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法