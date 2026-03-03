為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台66線主線觀音-大溪段 3/3晚間至3/14路面施工管制

    2026/03/03 08:05 記者黃子暘／新北報導
    公路局北區養護工程分局中壢工務段預定今（3）日至14日每天晚上10點至翌日早上6點止，於台66線主線2.5K（觀音）至27K（大溪）路段施作。（北區分局提供）

    交通部公路局北區養護工程分局表示，中壢工務段預定於今（3）日至14日每天晚上10點至翌日早上6點止，於台66線主線2.5K（觀音）至27K（大溪）路段施作，辦理伸縮縫清理維護作業，提醒用路人提前改道，行走替代道路約增加行車時間10至15分鐘。

    北區分局指出，3日封閉台66線東向主線17K（平鎮系統）至23.2K（平鎮三）路段，請提前改道於東向19K（平鎮一）下匝道改走平面側車道行駛，後於23.2K返回主線車道行駛；4日封閉台66線東向主線23.2K（平鎮三）至27K（大溪）路段，請提前改道於東向23.2K（平鎮三）下匝道改走平面側車道行駛；6日封閉台66線西向主線27K（大溪）至24K（平鎮三）路段，請提前改道於西向於23.2K（平鎮三）返回主線車道行駛。

    北區分局說，7日封閉台66線西向主線24K（平鎮三）至19K（平鎮一）路段，請改走平面側車道行駛，於19K（平鎮一）返回主線車道行駛；8日封閉台66線西向主線15.2K（新榮.高榮）至10.1K（富源.新屋）路段，請改道於西向15.2K下匝道改走平面側車道行駛，於7K（新屋）返回主線車道；10日封閉台66線東向主線10.1K（新屋）至15.5K（高榮.新榮）路段，請改走平面車道行駛，東向10.1K改走平面車道行駛，後於15.5K（高榮.新榮）返回車道。

    北區分局表示，11日封閉台66線東向主線2.5K（觀音）至7K（新屋）路段，請改道於東向2.5K（桃94）交叉路口改走平面側車道行駛，後於7K返回主線車道行駛；13日封閉台66線西向主線7K（新屋）至2.5K（觀音）路段，請用路人提前改道於西向7K下匝道改走平面側車道行駛，後於2.5K（觀音）返回主線車道行駛。

