    首頁 > 生活

    苗栗竹南中正路加油站排隊塞車惹怨 將取消停車格、移置變電箱

    2026/03/03 07:36 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗竹南中正路加油站排隊塞車惹民怨，會勘拍板取消停車格、移置變電箱。（葉忠倫提供）

    民眾不時向苗栗縣議員葉忠倫反映，苗栗縣竹南鎮中正路一處加油站於油價調整或特殊節日前後，經常出現排隊車輛占據車道情形，導致車流回堵，甚至需跨越雙黃線通行，影響交通安全；葉忠倫、竹南鎮代陳奕臻邀集相關單位會勘後，決議取消部分停車格並移置變電箱增加會車空間，盼改善問題。

    葉忠倫表示，遇到油價浮動或洗車、加油高峰時段，排隊現象仍難以避免，交通壅塞問題屢遭民眾詬病，進行現地會勘經多方討論後，將取消部分路邊停車格，並協調移置變電箱，以增加車道會車空間。

    葉忠倫指出，該路口原為易肇事路段，先前已透過路口設計改善與車道調整降低事故風險，但受限於停車格與變電箱占用空間，車道寬度仍顯不足。此次調整後，預計可增加約半個車道的寬度，將有效減少因加油站排隊車輛造成的道路壅塞情形，提升整體通行效率與行車安全。

    葉忠倫也呼籲，前往洗車、加油的民眾，盡量避開上下班等交通尖峰時段，分散車流；如不得已需排隊等候，切勿直接占據車道，讓出通行空間，共同維護道路順暢與用路安全。

