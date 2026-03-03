興大4大林場精華釀成「林場微醺」酒品 品得到森林氣息

興大4大林場精華釀成「林場微醺」酒品，喝得到森林味。（圖：興大提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處，結合興大校本處及轄下惠蓀林場、新化林場、東勢林場與文山林場等四大林場的獨特元素，推出「林場微醺系列」精釀酒款及氣泡酒款，將森林的純淨與在地特色完美融合，喝到咖啡堅果味、花香、茶香及柑橘味，展現北中南山林風味地圖，提供民眾森林味覺之旅。

興大實驗林管理處指出，「林場微醺系列」中，「惠蓀林場」 則將知名的惠蓀咖啡豆以濃縮萃取手法融入，讓清新麥香中帶有濃郁巧克力感與淡淡堅果味；「新化林場」 選擇以天然發酵凝聚桃花心木蜜的花香，口感純淨清雅並帶有淡雅微酸；「文山林場」 巧妙將在地包種茶的清雅茶韻與啤酒花香融合；「東勢林場」 則推出季節限量的柑橘風味，一開瓶便有明亮的柑橘香氣躍然而出；「實驗林管理處」 以經典的美式棕艾爾為基調，整體風味平衡、尾韻乾淨順口。

興大實驗林管理處表示，這系列酒款的開發，是希望能將森林經營的成果，以更具創意且貼近大眾生活的方式呈現，從高山孕育的咖啡香氣、林間醞釀的蜂蜜風味，到在地茶葉與果實的層次韻味，細膩詮釋森林風土的多元樣貌，透過精釀工藝的轉化，提升了林產副產物的價值，更產業示範創新，串聯農林資源、加工技術與品牌行銷，帶動相關產業鏈的循環與成長。

「林場微醺系列」即日起於惠蓀林場及新化林場首波限量登場，推出單入裝及2入、4入、6入精選盒裝，將山林的氣息封存，提供民眾森林味覺之旅。

