為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學者張耀中進總統府建言 賴清德指示衛福部整合東部智慧醫療研發

    2026/03/03 07:27 記者黃明堂／台東報導
    國立台東大學研發長張耀中（左）由總統賴清德接見。（張耀中提供）

    國立台東大學研發長張耀中（左）由總統賴清德接見。（張耀中提供）

    國立台東大學研發長張耀中獲頒資訊月「傑出資訊人才獎」，昨天獲邀進入總統府，由總統賴清德接見。張耀中針對區域智慧均衡發展政策提出建言，強調應透過「AI 新十大建設」縮短城鄉醫療落差。總統於現場指示衛福部研議整合東部智慧醫療研發量能。

    張耀中自2006年起深耕台東，足跡踏遍花東偏鄉，早期致力於打破數位鴻溝，讓偏鄉孩子能透過網路看見世界，致力於資通訊平權教育。在長期深入基層的過程中，他感受到偏鄉居民最沉痛的缺口在於醫療資源，促使他帶領研究團隊轉型至智慧醫療關鍵技術研發，張耀中表示，科技研發最終應回歸人本價值，在資源相對稀缺的東部，運用AI技術建構具備數位韌性的醫療網絡，已成為當前最重要的研發使命。因其卓越的學術成就與社會關懷，獲頒114年資訊月「傑出資訊人才獎」。

    張耀中向總統強調應透過「AI 新十大建設」縮短城鄉醫療落差。他具體提出三大方向：首先，建請政府專案投入，在東部設立「智慧醫療研發與算力中心」，以吸引高階人才並發展可信賴的醫療技術；其次，建議整合台東馬偕醫院、台灣在宅醫療學會及都蘭診所等資源，建置「跨層級醫護聯動示範區」，落實長者在宅醫療；最後，推動「東部研發、全國加值」願景，將東部獨特的場域驗證成果納入大南方產業鏈，打造台灣AI 公益化的應用標竿。

    總統賴清德對張耀中的貢獻表示肯定，特別是其將學術研究轉化為解決偏鄉醫療痛點的實務應用。總統於現場指示衛福部研議整合東部智慧醫療研發量能，並責成數發部針對「台東算力中心」等提案展開專業評估與資源對接。總統強調，政府將持續擴大算力基礎建設，致力於打造智慧生活圈並落實健康台灣願景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播