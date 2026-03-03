學者張耀中進總統府建言 賴清德指示衛福部整合東部智慧醫療研發

國立台東大學研發長張耀中（左）由總統賴清德接見。（張耀中提供）

國立台東大學研發長張耀中獲頒資訊月「傑出資訊人才獎」，昨天獲邀進入總統府，由總統賴清德接見。張耀中針對區域智慧均衡發展政策提出建言，強調應透過「AI 新十大建設」縮短城鄉醫療落差。總統於現場指示衛福部研議整合東部智慧醫療研發量能。

張耀中自2006年起深耕台東，足跡踏遍花東偏鄉，早期致力於打破數位鴻溝，讓偏鄉孩子能透過網路看見世界，致力於資通訊平權教育。在長期深入基層的過程中，他感受到偏鄉居民最沉痛的缺口在於醫療資源，促使他帶領研究團隊轉型至智慧醫療關鍵技術研發，張耀中表示，科技研發最終應回歸人本價值，在資源相對稀缺的東部，運用AI技術建構具備數位韌性的醫療網絡，已成為當前最重要的研發使命。因其卓越的學術成就與社會關懷，獲頒114年資訊月「傑出資訊人才獎」。

張耀中向總統強調應透過「AI 新十大建設」縮短城鄉醫療落差。他具體提出三大方向：首先，建請政府專案投入，在東部設立「智慧醫療研發與算力中心」，以吸引高階人才並發展可信賴的醫療技術；其次，建議整合台東馬偕醫院、台灣在宅醫療學會及都蘭診所等資源，建置「跨層級醫護聯動示範區」，落實長者在宅醫療；最後，推動「東部研發、全國加值」願景，將東部獨特的場域驗證成果納入大南方產業鏈，打造台灣AI 公益化的應用標竿。

總統賴清德對張耀中的貢獻表示肯定，特別是其將學術研究轉化為解決偏鄉醫療痛點的實務應用。總統於現場指示衛福部研議整合東部智慧醫療研發量能，並責成數發部針對「台東算力中心」等提案展開專業評估與資源對接。總統強調，政府將持續擴大算力基礎建設，致力於打造智慧生活圈並落實健康台灣願景。

