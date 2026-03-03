日月潭台中往返一站式觀光 FunTOUR 觀光巴士啟動

日月潭 FunTOUR 觀光巴士啟動，提供結合交通、體驗與優惠的一站式觀光模式。（南投縣政府提供）

南投縣政府為補足日月潭區域旅運整合缺口，透過遊程設計導流周邊特色景點，輔導日月潭觀光業者推出整合型旅運產品—「日月潭 FunTOUR 觀光巴士」，採台中往返日月潭一日遊模式，2日正式啟動並在「南投好好玩」平台販售，提供遊客結合交通、體驗與優惠的一站式觀光。

縣府觀光處表示，日月潭每年吸引大量國內外旅客造訪，鑑於遊客規劃多點旅遊行程，常因需多次轉乘與候車，影響行程順暢度與彈性安排，加上國際旅客多以短時間停留、環湖走訪為主，導致日月潭周邊特色景點與在地產業的消費動能仍有提升空間。

「日月潭 FunTOUR 觀光巴士」採台中往返日月潭Day Tour一日遊模式，提供台中直達日月潭景點的固定班次服務，除週三公休，每週6天每日一班穩定出團，旅客免開車、免轉乘，一票即可輕鬆暢遊日月潭與桃米生態村、紙教堂等周邊景點，並享有門票與體驗優惠，提升旅遊便利性與舒適度，為方便國外遊客，還提供多語音導覽隨播隨聽服務，旅客無需隨團導遊，也能深入了解景點文化與故事。

觀光處強調，「FUNTOUR」在日月潭停留時間達3.5小時，旅客可依個人喜好自費選擇搭船遊湖、騎自行車環潭或搭纜車體驗，選擇搭乘纜車者，套票另含日月潭環湖巴士一日券，可轉乘至日月潭站搭乘纜車，從高空俯瞰湖光山色，詳情可上「南投好好玩」平台（https://s.fits.tw/s/wrq0dY）查詢與訂購。

日月潭 FunTOUR 觀光巴士，在日月潭停留時間達3.5小時，遊客可選擇自費搭船遊湖。（資料照，記者張協昇攝）

日月潭 FunTOUR 觀光巴士啟動，一票即可輕鬆暢遊日月潭周邊紙教堂（如圖）等景點。（南投縣政府提供）

