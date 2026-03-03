為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中市「電動公車過半」！新車優先投入山線、海線、屯區路網

    2026/03/03 07:06 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市電動公車超過一半。（市府提供）

    行政院政策推動2030年市區公車全面電動化，台中市交通局表示，截至2月底止，電動公車已上路營運及中央核定總數達640輛，以全市約1280輛公車規模計算，占比正式跨越50%，創下重要里程碑。首波新增57部電動公車已陸續交車，優先投入山線、海線及屯區路網。

    交通局指出，響應「2050淨零排放」國家政策目標，市府朝「2030市區公車全面電動化」目標邁進。截至2026年2月28日止，台中市已上路營運電動公車365輛，另有交通部公路局核定待上路車輛275輛，合計640輛將陸續擴大服務範圍。電動公車比例也由2025年上旬的21%，大幅提升至突破5成。

    交通局長葉昭甫表示，今年統聯中台灣、台中客運等業者共新增57部電動公車，截至1月底已完成53部交車，並投入12、23、107、132、324、325、360、901及綠3路等路線，服務台灣大道、大里、霧峰、豐原及北屯等地區。另中台灣客運添購創奕新車亦於2月初陸續交車，投入302路營運，強化海線往返台中航空站與沿線通勤網絡。

    交通局強調，電動公車突破50%只是階段性成果，未來將持續爭取中央補助、加速汰換老舊車輛及完善充電設施佈建，穩步邁向「2030市區公車全面電動化」目標。#

