03/03 各報重點新聞一覽

美國總統川普一日指出，打擊德黑蘭神權政府的「史詩怒火」行動，將會持續四週，但也可能更短，呼籲伊朗民眾揭竿而起，推翻神權統治。（法新社）

自由時報

川普：攻打伊朗將持續4週 籲伊國民眾推翻神權統治

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，掌權卅七年的最高領袖哈米尼及大批高層都喪命，並實質摧毀伊朗海軍。美國總統川普一日指出，打擊德黑蘭神權政府的「史詩怒火」行動，將會持續四週，但也可能更短，呼籲伊朗民眾揭竿而起，推翻神權統治。

聽取各部會報告 掌握最新國際情勢 卓揆：能源應變啟動、穩定物價

美國對伊朗進行軍事行動，因應國際局勢變化，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰昨日上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為，卓揆指示經濟部啟動能源應變小組，行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組，預作因應準備。

太子洗錢集團資產 查扣法拍 四大神獸之一馬王1.35億落槌

台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢、詐欺案，昨上午於警察專科學校公開拍賣查扣的卅三輛名車，全場焦點落在素有「馬王」之稱的法拉利旗艦超跑Ferrari LaFerrari，最終以一．三五億拍出，創下台灣司法拍賣史上單一車輛最高紀錄。

聯合報

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

陽光行動／瞎子摸象…文資卡關 全台都更困境

全台逾半數建物的屋齡在卅年以上，雙北更超過百萬戶，台北市長蔣萬安喊出大都更時代來臨，但文化資產觀念抬頭，愈來愈多都更案好不容易走到最後一哩路，卻遇疑似古蹟等文資卡關，讓老城區都更難上加難，也成全台都更難題。

中國時報

美軍被殺 川普誓言復仇

美國總統川普1日稱，對伊朗軍事行動可能將持續4周左右，並誓言要為3名陣亡美軍「復仇」。在談到伊朗戰後政治安排時，川普多次拋出「委內瑞拉模式」。但2日上午傳出，3架美軍戰機遭科威特防空部隊誤擊而墜毀，雖然6名機組人員均成功逃生，卻再次凸顯戰爭風險。

勞動基金大賺3947億 勞工分紅2萬

勞動基金今年1月單月收益3947億元，創下單月收益新高，其中新制勞退基金收益2618.8億元，以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工可分紅約2萬。國際金融市場2月表現不如1月，初估2月單月收益不如1月佳，而去年新制勞退基金收益數7469億元，換算平均每位勞工可分紅5.7萬，將在3月底前辦理收益分配。

美以空襲伊朗戰火延燒，台股昨早盤開低，一度重挫逾800點，隨後台積電買盤進場，股價跌勢收斂，大盤跌點也跟著收斂。（記者方賓照攝）

超跑四大神獸的「蛙王」Porsche 918 Spyder5600萬元拍出。（記者廖振輝攝）

