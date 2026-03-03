元宵會冷！氣溫下探14度 氣象專家：鋒面過境防較大雨勢

颱風論壇說明，今日東北季風增強，氣溫明顯下降，有機會達到「冷氣團」。至於這波東北季風預計影響到週四清晨，之後休息一天左右，週末則有另一股更強的涼冷空氣報到。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，昨日雖然天氣很熱，但今日將明顯降溫，預估北台灣低溫下探14至15度，中、南、東部在入夜後也會變涼，下探至15至16度，預估這波東北季風將影響到週四清晨，之後短暫趨緩，但週末又有另一股更強的涼冷空氣報到，且下週又有東北季風增強，天氣多變化。

颱風論壇：東北季風增強 有機會達冷氣團

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，昨日雖然天氣很熱，但今日華南雲雨區東移的同時，東北季風增強，帶來涼冷空氣，北台灣氣溫一路下降，低溫14至15度，中、南、東部影響時間稍晚一點，入夜後也會變涼，低溫15至16度

請繼續往下閱讀...

跟昨天相比差異很大！

颱風論壇也說明，今日東北季風增強，氣溫明顯下降，有機會達到「冷氣團」。至於這波東北季風預計影響到週四清晨，之後休息一天左右，週末則有另一股更強的涼冷空氣報到。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨冷空氣漸南下、各地低溫約在14至22度，今日鋒面雨帶由北而南通過、為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢；各地氣溫下降，北台明顯轉涼。各地區氣溫如下：北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

吳德榮表示，明日鋒面南移至巴士海峽，各地有局部降雨的機率，雨勢減緩，仍偏涼。週四鋒面雨帶減弱，天氣略好轉，南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率，氣溫回升。

吳德榮說明，週五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六、下週日乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷。下週一轉偏東風、東半部水氣增多，西半部晴朗、東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。下週二東北季風略增強，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週三水氣漸減，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。吳德榮提到，本週五起的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法