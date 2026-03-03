獨家》高雄元宵乞龜最大獎 小五生贏得市值80萬油電休旅車

高雄市元宵乞龜，小五男童以6聖杯進入決賽，再連擲8聖杯，贏得油電休旅車大獎。（記者陳文嬋攝）

高雄市元宵乞龜受歡迎，五甲關帝廟推出市值80萬元油電休旅車，超過1.6萬人擲筊破紀錄，小五男童以6聖杯進入決賽，再連擲8聖杯奪下大獎，感恩又驚喜。

鳳山區五甲關帝廟以精準國運籤聞名，每年元宵擲筊及摸彩盛會很受歡迎，今年最大獎為市值80萬油電休旅車，吸引1.6萬多人參與擲筊比賽，高達238人擲出6聖杯進入決賽，兩者人數均打破歷年紀錄。

總決賽由小五男童連擲8聖杯獲勝，奪下最大獎油電休旅車，圍觀民眾驚呼連連，齊聲鼓掌恭喜贏得大獎，天選之人令人稱羨。二獎由陳國濱、蔡淑華同是7聖杯打平手，距離最大獎僅1杯之差，獲得125CC機車。

男童母親表示，家住左營區，供奉關聖帝君，每年都會來五甲關帝廟點燈、拜拜，孩子就讀國小五年級，擲筊PK競賽過程很緊張，贏得油電休旅車很意外，感謝關聖帝君保佑，很幸運能夠獲得大獎，全家人感到很開心。

此外，隔壁媽祖廟五甲龍成宮今年推出3688斤大龜王加贈1兩重小金龜，市值高達70多萬元，還有3錢重金項鍊、1錢重金戒指等，吸引1.2萬多人擲筊試手氣，高達440人擲出5聖杯，同樣打破歷年紀錄，將於明天元宵晚會大PK，獎落誰家戰況激烈。

鳳山區五甲關帝廟元宵擲筊，二獎由陳國濱、蔡淑華同是7聖杯打平手，獲得125CC機車。（記者陳文嬋攝）

五甲龍成宮今年推出3688斤大龜王、加贈1兩重小金龜，市值高達70多萬元。（記者陳文嬋攝）

