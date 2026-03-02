客家六堆運動會吸引肯亞人參賽 最後放慢速度照樣奪冠

肯亞選手Jamin Ekai Ngaukon（中）與客委會主委古秀妃（前右）、佳冬鄉長賴文一合影（前左）。（佳冬鄉公所提供）

第61屆六堆運動會主要賽事將於3月14日至3月15日在屏東縣佳冬鄉佳冬國中舉辦，今年適逢六堆運動會邁入「一甲子後的第一年」，以「六堆心動力，佳冬再啟航」為主題，象徵傳承與創新的全新起點，邀集六堆地區鄉親與全台民眾齊聚佳冬，共同感受客庄文化魅力與運動活力。

今年六堆運動會前夕，正好是佳冬鄉引以為傲的過年後的「作福拜新丁、新枝」，今年為了新生兒，是特地將參賽歲數直接壓低到0至1歲參加的「寶寶抓周活動」、「寶寶爬行競賽」，並商借佳冬古蹟蕭宅作為「賽場」，讓古宅充滿歡樂的年味。

鄉公所在3月1日舉辦「健行路跑活動」，今年還迎來非洲來的稀客，雖然首獎獎金5000元，在各大賽事中並不高，但仍吸引來自肯亞的Jamin Ekai Ngaukon參加男子組的比賽，來自跑步王國的選手，果然不讓人失望，最後一舉奪冠，且成績是領先亞、季軍近2分鐘。

由於在佳冬罕見黑人，一時間引來討論。公所說，公所人員在路跑前一天接到派出所電話，原來是Jamin搭火車到佳冬火車站，只知道要參加六堆的路跑，其餘的要求都因為語言不通難以講清楚，公所人員只能到場，透過朋友的翻譯，才知道Jamin並沒有預訂住宿，自攜單人帳想借公所車棚「野營」。

公所人員笑說，由於當時天色昏暗，他進到車棚因為太黑成了保護色，差點找不到人，後來因衣服較亮而找到他，後續還帶到朋友家洗澡，Jamin也透露會事前定下28分的目標完賽，不過，在賽事尾聲時疑似膝蓋不適放慢速度，但仍以33分21秒成績奪冠，領先台籍亞、季軍35分餘成績，順利抱走5000元獎金，成為有趣的插曲。

佳冬鄉鄉長賴文一表示，第61屆六堆運動會不僅延續六堆一甲子的團結精神，更希望透過親子友善與全民參與的活動設計，讓運動會成為跨世代共享的文化盛會。透過各式各樣新型態的運動項目，帶動鄉區特色發展，讓更多家庭走進客庄、認識六堆、愛上佳冬，進一步促進地方觀光與文化推廣。

Jamin Ekai Ngaukon以33分21秒成績奪冠。（佳冬鄉公所提供）

現場30位小寶寶穿著虎衣一起來抓周。（佳冬鄉公所提供）

