南瑤宮、天后宮人潮差很大？ 網：「都是彰化媽」無須比較

鹿港天后宮信眾擠爆祈福。（資料照）

有民眾在彰化臉書社團PO文指出，大年十三（3月1日）彰化南瑤宮門可羅雀，鹿港天后宮卻是人聲鼎沸，同是彰化媽，卻有兩個不同的情形，不同光彩、不同光景；PO文一出引發網友熱議。有網友提出，天后宮附近有老街，吃的喝的逛的多，南瑤宮外面是省道，附近多是住家，兩者環境不同，根本無從做比較，一樣都是媽祖廟，拜媽祖誠心就好，引發大批網友共鳴「真的沒什麼好比的」。

彰化市長林世賢對此則表示，信仰不適合拿來比較，拜媽祖是要真誠的，是要誠心懺悔的，才會得到媽祖賜福。

請繼續往下閱讀...

PO文的民眾指出，他拿出來討論沒有對錯想法，每個人看法不同立場不同，觀點也不同，見解也不同，只是想討論看看。以前南瑤宮會辦元宵晚會，但有許多人沒看過以前真正熱鬧的南瑤宮，所以說了很多人也不懂；一個彰化市公所代管的，沒什麼人的媽祖廟。有網友附和說，很多人都說鹿港天后宮旁是老街，不能比，永樂街的內媽祖不就在永樂街夜市裡，如果南瑤宮興旺起來，整條南瑤路就都變老街了。

持不同意見的網友說，一個是彰化市區的路邊在地南瑤宮，跟一個在老街、有小吃與景點觀光規劃圍繞的天后宮，人潮當然有差別；也有網友認為一樣都是彰化的媽祖廟，為什麼要拿來比較？拜媽祖誠心就好；另有人說拜媽祖會去分哪間人多才要去拜嗎？彰化人才不會拿兩尊聖尊做比較。

另有網友指出，南瑤宮信徒滿佈世界，香客來去不定時，有擁擠的時刻，也有稀疏的時候，沒有門可羅雀的誇張，鹿港是觀光區，天后宮就在鬧區，人來人往當然熱鬧，香火是不能如此比較的；都是媽祖廟、媽祖的家，本來就是廟址範圍生活圈不同，這樣比較沒有意義。

鹿港天后宮進香人潮鼎盛。（資料照）

南瑤宮最近才重修入火安座。（記者湯世名攝）

南瑤宮重修入火安座，吸引大批信眾參與。（資料照）

南瑤宮往年除夕搶頭香擠爆人潮。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法