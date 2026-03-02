雲嘉南濱海觀光 摘下觀光節3項大獎

台南北門井仔腳鹽田委由台灣守護文創經營，外國遊客也喜歡鹽業文化。（雲嘉南管理處提供）

交通部觀光署今天（2日）舉行2026年觀光節慶祝大會，表揚過去一年對台灣觀光產業有卓越貢獻的個人與團體。雲嘉南濱海國家風景區管理處一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」3項大獎的肯定，展現雲嘉南地區深耕文化觀光與提升旅遊品質的成果。

在宗教與觀光共好獎項，台南北門南鯤鯓代天府總幹事侯賢名榮獲「2026台灣觀光之友」，他長期致力於將傳統宗教文化轉化為國際觀光動能。雲嘉南管理處處長徐振能表示，南鯤鯓廟作為國定古蹟及全台王爺總廟，在侯賢名的推動下，不僅成功舉辦「鯤鯓王平安鹽祭」等具國際知名度的節慶活動，更積極整合周邊資源，帶動濱海地區的宗教旅遊熱潮，將香客變遊客，遊客變香客，成為民間信仰與觀光發展相輔相成的最佳典範。

深耕鹽田文化獎項，由台灣守護文創董事長陳仁昌奪得「2026台灣觀光金獎─熱心觀光事業工作人員」，他將對鄉土的熱愛，投入北門井仔腳瓦盤鹽田的永續經營，將傳統曬鹽產業與現代觀光體驗深度結合。在他的帶領下，井仔腳鹽田不僅獲得多項國際永續大獎，更成功打造出具備環境教育、美學價值與產業轉型的觀光品牌，為台灣濱海觀光產業注入創新生命力。

服務品質再進化，由雲嘉南管理處轄下的台南七股遊客中心獲評鑑績優獎。七股遊客中心以其獨特的幾何建築造型成為打卡聖地，更提供完善的資訊、導覽及諮詢服務，管理處在優化旅遊環境、提升遊客滿意度的努力獲獎。

徐振能說，拿到3項大獎是對地方合作夥伴及管理處員工最大的鼓勵，未來將持續整合宗教文化、鹽產業與高品質的遊客服務，吸引更多國內外觀光客深度體驗雲嘉南濱海之美。

台南北門南鯤鯓代天府和雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦平安鹽祭。（雲嘉南管理處提供）

台南七股遊客中心優化旅遊環境和遊客服務品質獲績優獎。（雲嘉南管理處提供）

