木柵路一段捷運施工車流回堵 在地里長陳峙穎提建議改善

台北市木柵路一段因捷運施工縮減車道，汽機車大排長龍。（記者董冠怡攝）

台北市文山區考試院、國家考場旁的捷運環狀線南環段「Y04」站，位於木柵路一段，今天是架設圍籬縮減車道後的第一個上班日，華興里長陳峙穎說，可能用路人對新路型還不適應，車流至9時許才消化完畢，民眾抱怨連連，但仍感謝警方與義交出動17人疏導；市警局文山一分局說，週五前每天上、下班都會有10餘人站崗，之後主要由義交協助指揮。陳也鼓勵民眾如有空可加入義交行列，維持當地通行順暢。

陳峙穎表示，木柵路平時過了8點家長接送高峰後，車流就會較為順暢，然今一路到8點40、50分仍是高峰，9點多車流仍大，比平常多很多，可能用路人對新路型還不適應，部分路段時段性禁左轉，必須改道，造成不便民眾抱怨連連，也不知道今天公車停靠站位改點，原設於木柵路一段211號的站牌，遷移至距離80公尺處、過辛亥路的245號，等於是在木柵、辛亥路口前就已靠站，容易導致塞車。

他指出，過了辛亥路後，又逢捷運施工車道縮減成雙向各一個，形成一路回堵，新店端過來的民眾，也不太清楚北市端車道縮減，車流不斷湧現，建議市府調整號誌、加強與新北溝通，希望新北端能夠盡量避開木柵路，北市端臨時人行道也會從現行的2米寬退縮，但仍至少維持1.5公尺以上，以利騰出多一點車道空間，讓卡在車陣中的多台機車，能夠與汽車並行。他也感謝員警和義交全數出勤，視現場狀況隨時調整號誌，互相配合。

文山一分局表示，本週一至週五上下班尖峰，包括員警及義交在內各出動17人，駐守在木柵路一段及周邊的試院路、富山路、光輝路、木柵與辛亥路口，透過號誌連鎖加強疏導車流，並保持路口淨空避免車流交織，如有事故立即排除，盡量確保道路暢通；之後將由9名義交排班值勤至施工結束，已將民眾希望尖峰時段禁止砂石車出入木柵路一段等意見，反映給市府。

警方補充，今早7點至9點累計發生2件事故，1件是7點15分木柵路一段325號前，有2部自小客車撞路邊停車；另1件是8點10分考試院前，2部自小客車追撞。

另提供改道動線，新店至信義區可走寶橋路、木新路、木柵路四段、信義快速道路，或是復興路、水源快速道路、基隆路高架道路進入信義區，或是復興路、景美橋、景文街、羅斯福路、基隆路；至南港區可走寶橋路、中興路接國三系統再下南港系統；至大安區可走寶橋路、木新路、興隆路、辛亥路至辛亥隧道。

陳峙穎說，台北市境內多項公共工程正在同步進行，需要大量義交協助指揮交通，但也擔心，目前是因多名人力部署，雖然塞、幸未發生嚴重問題或重大事故，如果塞車因施工進展成為常態，只要缺少警力或義交，影響甚鉅，號召熱心民眾加入有給職的義交行列，很多突發狀況需靠現場人力依照經驗判斷協調。

