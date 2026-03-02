為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》台灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」亮燈 明開展逾600件燈藝

    2026/03/02 21:47 記者吳亮儀／嘉義報導
    台灣燈會主燈「《光沐-世界的阿里山》」。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會主燈「《光沐-世界的阿里山》」。（記者吳亮儀攝）

    2026年台灣燈會預計在3月3日正式展開，交通部、觀光署、中華電信等單位今天（2日）晚間舉辦贈燈儀式給嘉義縣政府，並預計在明天晚間19時，由賴清德總統主持正式開燈儀式。

    主燈「光沐-世界的阿里山」高度達21公尺，設計融合阿里山神木意象、在地自然素材與互動科技，其外部結構創新採用「循環木料」拼貼而成，部分材質使用丹娜絲颱風造成的風倒木，充分展現永續再生的環保精神。

    主燈以「光」為媒介，串連山海與宇宙意象，象徵台灣立足現在、照亮未來並面向世界的決心。主燈燈光秀展演時間從18時到22時，每半小時展演1次3分鐘，每晚共8場。活動期間開放主燈觀禮台部分席次，民眾可依限定場次現場排隊入場觀賞，名額有限。

    台灣燈會在嘉義將從3月3日至3月15日，展開為期13天的精彩展演，規劃有「主展區」及「縣府展區」兩大區域，共計展出1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，集結超過600件燈藝作品。

    台灣燈會在嘉義，從3/3日開幕，到3/15日，展出超過六百件燈藝作品。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會在嘉義，從3/3日開幕，到3/15日，展出超過六百件燈藝作品。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會在嘉義，從3/3日開幕，到3/15日，展出超過六百件燈藝作品。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會在嘉義，從3/3日開幕，到3/15日，展出超過六百件燈藝作品。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會在嘉義，從3/3日開幕，到3/15日，展出超過六百件燈藝作品。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會在嘉義，從3/3日開幕，到3/15日，展出超過六百件燈藝作品。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會主燈「《光沐-世界的阿里山》」。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會主燈「《光沐-世界的阿里山》」。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會展區還有韓國知名IP「Mr.Donothing」。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會展區還有韓國知名IP「Mr.Donothing」。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會瑪利歐主燈「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」主燈。（記者吳亮儀攝）

    台灣燈會瑪利歐主燈「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」主燈。（記者吳亮儀攝）

