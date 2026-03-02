基隆民宅囤積引火 謝國樑：將訂定住宅囤積自治條例

基隆市長謝國樑今天（2日）在基隆市議會答詢時指出，盼市政府跟桃園市一樣，訂定住宅囤積自治條例規範。（記者俞肇福攝）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區1月21日深夜火警，民宅內堆滿衣物影響救災，導致消防小隊長詹能傑奮勇救人殉職；基隆市議會臨時會今天（2日）廣泛討論，基隆市都市發展處長謝孝昆指出，依照北市的行政處理原則進行，無需立法；但多數議員建議應制定住宅囤積物處理自治條例，市議員希望基隆市長謝國樑就此問題表態，謝國樑說，市府希望能跟桃園市一樣，來訂定住宅囤積自治條例規範。

謝孝昆表示，住宅囤積物管制目前是台北和桃園有相關規定，北市在2019年訂定，採用行政處理原則的做法，強調跨機關的橫向聯系和個案的評估輔導。他指出，北市會先通報個案，由區公所的區長來做會勘，之後再分派給社會局或是衛生局等單位，透過社工等單位的輔導關懷來了解行為人的實際狀況，如果已影響到公共安全，都發處才會依照公寓大廈相關規定來處理。謝孝昆不諱言，都發處希望能確保公共安全並保障居住人權，參考北市行政處理原則進行。

另外，桃園市則訂定自治條例並有處罰規定，條例經行政院核定後通過，已於2月25日回文桃園市政府，桃園市府正在訂定作業原則，仍未執行。

張顥瀚指出，台北市的行政處理原則，能有效處理公共空間，但無法克服住宅內部問題，無論是「台北生活家」住宅火警，或1月25日福一街住家火災，這些案例都顯示住宅內囤積物品，一旦發生火災，恐難以確保消防人員安全，市府能否訂定得以有效執行的規範，否則住宅內囤積物品，將成為社區的不定時炸彈。

民進黨議員許睿慈表示，她已提案基隆市住宅囤積物處理自治條例草案，其中包含權責的分配及行政程序介入，以利市府建立跨局處的通報處置，以及轉介輔導機制，來避免憾事發生。

謝國樑答詢說，基本上，市府希望能與桃園市政府一樣訂定自治條例，而憲法條文充分保障民眾權利，自治條例條文要如何足以規範家戶，還需要深入討論後，才能瞭解市府可以如何規範，讓法令較為明確。

議長童子瑋最後裁示，請市府研議訂定「住宅囤積物處理自治條例」，並整合相關單位，建立單一通報窗口與跨局處介入流程，以維護公共安全並兼顧弱勢輔導。

民進黨基隆市議員許睿慈今天（2日）說，她已提案基隆市住宅囤積物處理自治條例草案。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議員張顥瀚質疑，台北市的行政處理原則，無法處理民宅內囤積問題，希望基隆市政府能制定有效執行的規範。（民進黨基隆市議員張顥瀚提供）

