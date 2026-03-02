開心就好！肉身邯鄲「炸手機」、女性站轎開場 台東炸邯鄲百無禁忌

炸邯鄲為台東元宵節重頭戲。（記者劉人瑋攝）

今晚的台東炸邯鄲與傳統不一樣，卻十分有意思。有業者舉行元宵活動時，因附近有全國學生音樂比賽而放低音量、不放鞭炮與音樂，主張「學生最重要」；前往致意的縣教育處長蔡美瑤順勢成為開場第一位站轎者，打破傳統「女性不上轎開場」；甚至這次還出現「肉身邯鄲自拍」，負責炮炸邯鄲的廟方表示，只要神明同意、大家快樂，百無禁忌。

台東「炸寒單」也做「炸邯鄲」，依舉辦的宮廟而異，從下午到晚間10時左右舉行一系列元宵活動。台東「過癮集團」旗下擁有多間不同屬性店面，下午4時起在南京路廣場舉行「過癮天上聖母登殿」，從開場就人滿為患，卻無廟會高分貝樂聲與鞭炮聲，原來是因應附近藝文中心舉行114學年度全國學生音樂比賽才放低音量。

蔡美瑤前往現場致意、感謝活動方配合，主辦單位回應，本來就是要讓大家都開心，更何況學生們比賽如此重要，當然不能造成影響。

由於蔡的到場，主辦方盛情邀請蔡美瑤登轎開場，依傳統女性不得上轎，主辦方則稱，「什麼時代了，早該性別平等」，力邀蔡上轎；蔡只能硬著頭皮，邊尖叫邊上轎、被高舉繞行，蔡美瑤下了轎僅表示「腳還在抖」，對於提問回應十分緩慢，顯然驚魂未定。

其中炸邯鄲環節，今年首次登場的肉身邯鄲張國榮是阿美族，第一次繞行、接受炮炸時依傳統模式，繞行7圈後結束，卻說「我還想再炸，這次想自拍」，於是這次在轎上的肉身邯鄲拿的不是樹枝樹葉、而是手機，所幸手機安好未被炸壞。

配合業者舉行炸邯鄲的「邯鄲堂」邱姓堂主說，活動中只要經神明同意，或只要無害於公眾，「百無禁忌，能開心就好」。

除了今天的活動，3日有廟會遶境，4日在森林公園辦演唱會，規格堪比官方。業者林小武說，自己是在外工作後返鄉的台東子弟，認為台東宗教習俗可以從表演形式供大家觀賞，同時維持高品質活動，除了可以試著扭轉廟會在大眾心中不良印象，也能讓大家看得開心。

今年首次登場的肉身邯鄲第一次繞行、接受炮炸時依傳統模式，結束後卻說「我還想再炸，這次想自拍」。（記者劉人瑋攝）

台東縣教育處長蔡美瑤上轎開場，打破女性不可上轎禁忌。（記者劉人瑋攝）

