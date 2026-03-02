咻咻砰！鹽水蜂炮首日震撼開炸 非假日人少更刺激民眾喊「賺到」

台南鹽水蜂炮今晚點燃炮城，蜂炮飛射開炸加上高空煙火爆炸聲，場面震撼。（記者李惠洲攝）

「南蜂炮」台南鹽水蜂炮民俗活動今天（2日）展開首日遶境，今晚在市區施放多座炮城，蜂炮飛射，咻咻聲、爆炸聲四起，場面震撼，因非假日，犁炮人潮少很多，讓不少人驚呼犁炮、觀看蜂炮的刺激感更棒，「賺到了」。

為期2天的鹽水蜂炮民俗活動，名列世界三大民俗慶典之一，今晚施放蜂炮城可謂小試身手，遊客聰明地跟著神轎遶境走就能找到炮城，煙火瀑布照亮鹽水小鎮街道，期待商家、宮廟敬獻給關聖帝君的炮城開炸的時刻到來。



神轎今晚7點從鹽水武廟再次出發，在武廟路和文武街口點燃第一座炮城，內裝幾萬支蜂炮的炮城在幾分鐘內就可施放出去，加上高空煙火的巨大爆炸聲，「放蜂仔」的場面緊張刺激，遶境至橋南里、水秀里、岸內里，又有更多蜂炮城接續登場點燃。

因人潮較少，遊客有更多空間擠到炮城周邊，有安全防護的衝上前犁炮，膽小的、無防護裝的民眾只能遠觀，臨場感也是很刺激。

鹽水蜂炮活動今年約有近200座大、小炮城，重頭戲在明晚元宵節開炸，神轎第二天遶境路線分A、B、C、D、E線，想要體驗刺激的遊客可以跟隨神轎犁炮去，炮城將一座接一座狂蜂亂炸，緊張刺激。主炮城預定明晚9點在鹽水國中操場集中施放區施放，市府呼籲犁炮遊客切勿擋住炮城放蜂炮，做好安全防護，應與炮城保持5公尺以上安全距離，才能感受蜂炮所帶來的魅力與震撼。

鹽水蜂炮主炮城的主題為「馬到成功馬年行大運」，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有約200萬支蜂炮施放，並搭配五彩繽紛的高空煙火，主秀吸睛。

跟著神轎犁炮去。（記者楊金城攝）

外籍遊客全身防護，體驗鹽水蜂炮的緊張刺激。（記者李惠洲攝）

煙火瀑布照亮鹽水小鎮的街道。（記者李惠洲攝）

