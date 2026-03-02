日本札幌大學拜會台南 交流西拉雅族正名歷程與地方治理

札幌大學參訪團本田優子教授率隊同行師生與姜淋煌副市長、白惠蘭Salau Kaljimuran主委合照。（台南市政府提供）

日本札幌大學參訪團今日拜會台南市政府，由副市長姜淋煌及市府原住民族事務委員會主委白惠蘭共同接待，雙方就西拉雅族正名運動歷程、地方政府支持角色，及原住民族政策發展等議題進行深入對話。

札幌大學教授本田優子、老師岡田勇樹，及曾任台灣基督長老教會日籍宣教師的二宮一朗牧師，率「Urespa-Club」參訪團蒞府交流。姜淋煌代表市長致詞表示，台南為西拉雅族重要的歷史與文化核心區域，市府長期秉持尊重歷史、保障族群權利與推動文化復振之原則，持續協助西拉雅族爭取正名與制度性保障。

姜淋煌說，這場歷時多年的族群權利運動，其核心價值在於恢復歷史地位、確認民族主體性，並透過制度化程序取得國家正式承認。市府除積極向中央反映地方意見、提供行政協助及跨局處協調外，在文化實踐層面亦推動北頭洋飛番文化園區建設、祭儀保存、族語推廣及文史研究等多項工作，厚植文化傳承基礎。

白惠蘭表示，台南不僅是歷史古都，更是一座多元族群共存共榮的城市。未來市府將持續以開放態度推動國際學術交流，深化與各國在原住民族議題上的對話合作，使更多國際友人理解西拉雅族的歷史脈絡與當代發展，攜手促進族群權利保障與文化多樣性價值

白惠蘭說，此次亦就日本愛努民族政策經驗交換意見，透過制度設計與文化復振策略的交流，彼此借鏡、相互啟發。台南市政府將持續深化國際連結，推動多元族群共榮發展，展現地方治理的包容與前瞻視野。

