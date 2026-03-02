為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慶元宵北港500人提燈同樂 街道熱鬧宛如小過年

    2026/03/02 20:19 記者黃淑莉／雲林報導
    北港提燈踩街隊伍還有各式民俗藝陣表演。（記者黃淑莉攝）

    北港提燈踩街隊伍還有各式民俗藝陣表演。（記者黃淑莉攝）

    迎接元宵節，雲林北港鎮今（2）日下午有500名大小朋友，提著各式各樣創意燈籠踩街，還有化妝隊伍、樂團及各種民俗藝陣穿插演出，晚上在朝天宮前還有元宵晚會，包括白冰冰、辛龍等藝人演出，整個北港街道場面熱鬧宛如小過年。

    今天下午北港踩街活動，從朝天宮取萬年聖火後從北辰國小集合出發，沿著公園路、文化路、光明路、義民路、民生路及中山路等主要鬧區街道，最後抵達朝天宮廣場，沿路許多民眾圍觀拍照及加入。

    笨港媽祖文教基金會指出，北港是燈會原鄉，基金會為維護及推廣北港元宵傳統習俗文化，已連續多年辦理元宵踩街活動，感謝北港各學校、社團及機關熱情參與，讓元宵節宛如小過年。

    雲林縣長張麗善、文化觀光處長謝明璇等人也參與踩街，張麗善說，2026北港燈會以「潮光潮」為主題，規劃6大主題、10大燈區，邀集海內外15名藝術家共同創作，串聯北港重要文化資產場域，結合宗教信仰、水文記憶、糖業文化與永續理念，地點在朝天宮、武德宮、義民廟、水道頭文化園區及北港糖廠等地，展期至3月8日，歡迎民眾把握時間前往賞燈。

    迎接元宵節，北港500人提燈踩街。（記者黃淑莉攝）

    迎接元宵節，北港500人提燈踩街。（記者黃淑莉攝）

    迎接元宵節，北港500人提燈踩街，熱鬧場景宛如小過年。（記者黃淑莉攝）

    迎接元宵節，北港500人提燈踩街，熱鬧場景宛如小過年。（記者黃淑莉攝）

    北港燈會鎮公所前的傳統花燈。（雲林縣府提供）

    北港燈會鎮公所前的傳統花燈。（雲林縣府提供）

    北港燈會主燈「海之巨樹-光之潮的祈禱」。（記者黃淑莉攝）

    北港燈會主燈「海之巨樹-光之潮的祈禱」。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播