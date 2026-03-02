為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園楊梅4燈區同步放閃 「馬上幸福」燈組一次看

    2026/03/02 19:49 記者李容萍／桃園報導
    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區，於楊梅區公所前及埔心、富岡、楊梅車站前等地點，分別設置「月光下的祝福」、「幸福加碼，點亮愛意」、「小馬踏雲來，歡樂滿元寶」以及「南瓜馬車、幸福啟程」4組燈區，即日起每日下午5點至晚上10點，點燈放閃至3月18日，邀請民眾走春賞燈，感受楊梅元宵節溫馨又熱鬧的節慶氛圍。

    楊梅區長施永恭說明，楊梅區公所前廣場的「月光下的祝福」燈區主題寓意幸福高昇、願望實現，在馬年的旅程裡，願每個人都能樣樣都美滿，幸福被月光照亮前路。

    富岡燈區的「小馬踏雲來，歡樂滿元寶」燈區以童趣馬為主角，結合柔軟雲朵與閃耀金元寶造型，打造一處充滿想像力與祝福感的燈飾空間。

    埔心燈區的「幸福加碼，點亮愛意」燈區以「愛心燈飾」，編織光之通道，邀請民眾走進光影旅程在溫柔的光中遇見相伴與期待，讓每一次停留與出發，都成為持續加碼的幸福時刻。

    至於台鐵楊梅站前廣場的「南瓜馬車、幸福啟程」燈區，以「南瓜馬車展現馬年的祝福與童話浪漫意象，象徵夢想與幸福的啟程，邀請民眾一同踏上屬於自己的童話旅程，尋找心中的白馬王子或公主，從此讓綻放。」

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    桃園市楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

