馬公市公所亮起來 與鄰近國際公園燈飾串連成夜間動線

馬公市公所亮起來，與鄰近國際廣場燈飾串連成夜間動線。（記者劉禹慶攝）

馬公市公所為改善馬公市公所夜間照明品質，強化建築辨識度與核心區光環境秩序，市公所完成行政大樓燈光亮化計畫，今（2）日晚間在元宵前夕，舉行點燈儀式，由馬公市長黃健忠、馬公市代會正副主席歐銀花、莊國輝、代表黃旭輝、譚蘭芬、湖西鄉長陳振中、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人出席。

馬公市公所表示，行政大樓位於新店路交通樞紐，是市區重要公共建築之一。過往夜間照明僅具基本功能，未針對建築立面與整體輪廓進行規劃。本次計畫經現地勘查與專業評估後，依建築4個面向分別設計燈光配置與施工方式，讓建物在夜間呈現清楚且穩定的視覺效果，並與鄰近國際廣場串連成觀光動線。

請繼續往下閱讀...

全案由埴鈁藝術有限公司澎湖分公司規劃執行，視覺設計由藝術總監彭力真負責。工程採用節能LED燈具與分區控制系統，調整色溫與照度，兼顧能源效率與維護管理，同時避免光源外溢影響周邊環境。亮化後，行政大樓將納入新店路沿線光帶節點，使核心區夜間景觀更具一致性。

市長黃健忠表示，公共建築的夜間呈現，應以清楚、適度為原則。全案在既有預算內辦理，重點在改善照明品質與空間辨識度，而非追求誇張效果。透過合理設計與節能管理，使市政空間在夜間維持整潔與秩序，也有助於提升行車與步行視覺判讀。點燈現場備有精美小禮物-馬公市公所吉祥物飛馬鑰匙圈，造型相當可愛提供到場市民領取，吸引民眾前往排隊領取。

馬公市吉祥物澎馬飛飛，也現身點燈會場。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法