    台灣燈會「瑪利歐燈區」開箱 10公尺主燈日夜不同魅力

    2026/03/02 19:30 記者林宜樟／嘉義報導
    10公尺高的瑪利歐主燈「GET THE STAR! 超級瑪利歐 主題燈區」夜晚英姿。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會明天（3月3日）將在嘉義縣登場，燈會重頭戲「超級瑪利歐·星燦嘉年華燈區」，今天傍晚主辦單位邀請媒體及網紅先開箱行銷，開幕後邀請與超級瑪利歐角色展開充滿光影與冒險感的星燦旅程。

    縣府表示，整體燈區以《超級瑪利歐》經典角色與元素為設計核心，規劃超過2公頃的主題空間，串聯燈光藝術、角色拍照點、互動體驗，享受兼具親子同樂的燈會體驗。

    燈區動線自「無敵星迎賓之路」揭開序幕，帶領民眾進入燈區核心視覺焦點，有高達10公尺的瑪利歐主燈「GET THE STAR! 超級瑪利歐 主題燈區」，燈區開放時間平日下午2點開始、週五及假日（含開燈日）上午10點開始，白天呈現明亮的拍照場景，夜晚配合星星造型燈飾與地面光影效果，讓民眾能從不同角度欣賞主燈的細節與樣貌。

    燈區內規劃多處特色拍照點，如繽紛活潑的耀西拍照點、夢幻閃耀的碧姬公主星星拍照點，以及以宇宙光環設計呈現的超級瑪利歐銀河拍照點。

    互動體驗設有「Nintendo Switch 2」 遊戲體驗區，分親子體驗區與一般體驗區，提供不同年齡層自在遊玩的空間；燈會期間每週五、週六及週日，現場安排角色見面會，另有Nintendo授權商品販售區，推出多款燈會限定紀念商品，延伸整體參觀樂趣。

    備受矚目的限量「？磚塊小提燈」，民眾在燈會前可透過「慢遊嘉義LINE官方帳號」參與事前預約機制，把握時段領取限量「？磚塊小提燈」；也可在燈會期間透過現場登記方式參與兌換，燈會活動結合旅遊集章、住宿加碼等多元方案，鼓勵民眾深入探索嘉義縣各大景點與特色旅宿。

    嘉義縣文化觀光局表示，隨著燈會開始，邀請全國民眾安排時間前來參觀，走進「超級瑪利歐·星燦嘉年華燈區」，體驗燈會氛圍，活動資訊與最新公告，可關注「慢遊嘉義LINE官方帳號」、Facebook及Instagram查詢。

    民眾在燈會前可透過「慢遊嘉義LINE官方帳號」預約，把握時段領取限量「？磚塊小提燈」。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會瑪利歐主燈白天風情。（記者林宜樟攝）

    Nintendo授權商品販售區。（記者林宜樟攝）

