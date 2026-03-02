為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》不只是除疫！鹽水蜂炮啟炮 外地遊子返鄉共築家鄉民俗情

    2026/03/02 21:00 記者李惠洲／台南報導
    上萬支蜂炮被綁在炮城上場面壯觀。（記者李惠洲攝）

    上萬支蜂炮被綁在炮城上場面壯觀。（記者李惠洲攝）

    一年一度的民俗慶典台南鹽水蜂炮，在3月2日（週一）、3月3日（週二）兩天登場，活動從今上午8點在鹽水武廟啟炮，白天已經有神轎在鹽水郊區遶境開炸，今年蜂炮炮城將近200座，記者下午走訪鹽水武廟附近，剛好碰到正在綁蜂炮的一群年輕人，他們表示正在為明天的蜂炮做準備，數萬隻蜂炮一支支綁在炮城上，場面相當壯觀震撼。

    年輕人表示，一座基本大型炮城從無到有製作約需一個禮拜，綁在上面的蜂炮難以計算，但一定破萬支，鹽水蜂炮在疫情過後，越來越多民眾一同來參與，炮城數量也一座一座人工製作，許多在外地工作的鹽水人，都會在這幾天特地回到鹽水家鄉幫忙製作蜂炮，鹽水蜂炮民俗活動意義雖是在去除瘟疫，但也是我們鹽水人一年一度與家人朋友相聚重逢的時刻，非常有意義。

    鹽水人表示，鹽水蜂炮除了去除瘟疫、祈求平安，也讓許多在外地打拼的鹽水人此時此刻回到鹽水一起相聚製作蜂炮。（記者李惠洲攝）

    鹽水人表示，鹽水蜂炮除了去除瘟疫、祈求平安，也讓許多在外地打拼的鹽水人此時此刻回到鹽水一起相聚製作蜂炮。（記者李惠洲攝）

    師傅仔細檢查每一支蜂炮。（記者李惠洲攝）

    師傅仔細檢查每一支蜂炮。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    師傅將蜂炮一支支固定好綁在炮城上。（記者李惠洲攝）

    鹽水人表示，鹽水蜂炮除了去除瘟疫、祈求平安，也讓許多在外地打拼的鹽水人此時此刻回到鹽水一起相聚製作蜂炮。（記者李惠洲攝）

    鹽水人表示，鹽水蜂炮除了去除瘟疫、祈求平安，也讓許多在外地打拼的鹽水人此時此刻回到鹽水一起相聚製作蜂炮。（記者李惠洲攝）

    鹽水月港武廟越晚越多民眾前來參拜。（記者李惠洲攝）

    鹽水月港武廟越晚越多民眾前來參拜。（記者李惠洲攝）

    鹽水月港武廟越晚越多民眾前來參拜。（記者李惠洲攝）

    鹽水月港武廟越晚越多民眾前來參拜。（記者李惠洲攝）

    鹽水月港武廟越晚越多民眾前來參拜。（記者李惠洲攝）

    鹽水月港武廟越晚越多民眾前來參拜。（記者李惠洲攝）

    民眾摸春祈求平安。（記者李惠洲攝）

    民眾摸春祈求平安。（記者李惠洲攝）

    犁炮在神轎上施放震耳欲聾威力十足。（記者李惠洲攝）

    犁炮在神轎上施放震耳欲聾威力十足。（記者李惠洲攝）

    白天已經有神轎在鹽水市區炸過一輪。（記者李惠洲攝）

    白天已經有神轎在鹽水市區炸過一輪。（記者李惠洲攝）

