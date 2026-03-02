離譜！高中老師開黃腔、要男生演「被輪姦」 新北教育局：絕不寬貸

新北市1間公立高中傳有表演藝術課老師在課堂開黃腔，言語性騷擾學生，有學生看不慣老師繼續禍害學弟妹，因此發文公開該師的荒唐行徑。（翻攝自Threads）

新北市1間公立高中傳有表演藝術課老師在課堂開黃腔，言語性騷擾學生，讓學生感到不舒服，有學生看不慣老師繼續禍害學弟妹，因此在社群網路發文，指該老師提到「下課時你愛怎麼東摸西摸都可以，要塞進陰道也可以」，全班女生直接傻眼，甚至叫男學生演「被10個樂天女孩輪姦」情境。新北市教育局今天回應，學校已接獲匿名檢舉，同時依該篇貼文尋找當事受害學生，校方已完成校安通報，後續儘速召開性平會啟動性平程序，絕不寬貸。

該學生在Threads社群網路發文提到，今天第1次上表藝課，老師上課點名要舉手，他問男同學「在場有男生是不舉的嗎？」還問「你們性功能有障礙嗎？」後來說，上課不能用手機，下課時你愛怎麼東摸西摸都可以，要塞進陰道也可以。學生說，全部女生直接傻爆眼，超級不舒服，有夠噁爛！

學生提到，該老師說他教書10幾年被投訴過很多次，代表也很多人不舒服，但卻死性不改，「這種人也可以為人師表喔」，因為看不慣這種老師繼續禍害學弟妹才發文出來。

新北市議員黃淑君、陳世軒今天同步關心此案。教育局指出，該學校今天下午接獲匿名檢舉，陳情該校教師疑於課堂間有不當言語，造成學生身心不舒服，校方已依規定完成校安通報，並同步啟動性平法定程序，學校目前正初步釐清案情與確認相關當事受害學生身分中。

教育局說，已要求學校以保護學生為優先，依性平法規加速查明，並確保調查期間，相關人員接觸學生的安排符合安全與適切原則，後續如調查確認屬實，將依性平法及相關規定嚴正處置，絕不寬貸。

教育局強調，針對任何疑似校園性別事件皆採「零容忍、依法處理」立場，將持續督導學校依程序辦理，並提供學生心理輔導與必要支持，協助穩定身心與學習狀況，確保學生受教權益與校園安全。

