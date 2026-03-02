週二元宵節全台降雨 氣溫下探1字頭

週二各地天氣轉涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，南部及花東約17至19度。（資料照）

定量降水趨勢圖。週二週三全台有雨，週四後西南部放晴。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。週二元宵節全台氣溫急墜，北部日夜溫差14度，南部溫差12度。（氣象署提供）

週二（3日）受東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，南部及花東約17至19度，西半部地區有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象署預報，氣溫方面，週二整體呈現下降趨勢，尤其在中部以北及東北部地區降幅較為明顯，應適時增添衣物以免受涼；預測明天中部以北及東北部低溫約15、16度，南部及花東約17至19度；高溫在北部及東北部僅18、19度，感受春寒料峭，中部及花、東約21至23度，南部高溫約25度。

若水氣與低溫配合，3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率，高山路面易結霜或積冰，請特別注意安全。

天氣方面，冷空氣伴隨華南雲雨區東移，各地均有短暫陣雨，天氣濕冷，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

離島方面，澎湖，陰時多雲短暫陣雨，18至21度；金門，陰短暫陣雨，13至17度；馬祖，陰天，11至14度。

關於未來兩天天氣，天氣風險公司指出，週二、週三北部至東部為陰雨天氣，中南部亦為多雲或局部陰，山區至局部平地亦有短暫陣雨機會，西部沿海若有局部對流發展，亦不排除出現短暫雷雨。氣溫方面，預測北部至東部氣溫16-20度，中南部高溫20-26度，低溫約17-20度，各地轉涼，夜晨或空曠地區體感偏冷。

紫外線指數方面，週二新北、台北、基隆、桃園、新竹、宜蘭為「低量級」；其餘縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週二受東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

氣溫方面，週二整體呈現下降趨勢，尤其在中部以北及東北部地區降幅較為明顯，應適時增添衣物以免受涼。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二新北、台北、基隆、桃園、新竹、宜蘭為「低量級」；其餘縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

