    內湖梘頭福德祠明遶境估萬人參與 警公布管制路段、動員140人交管

    2026/03/02 18:27 記者陸運鋒／台北報導
    內湖知名土地公廟梘頭福德祠元宵節「夜弄土地公」吸引大批信眾觀看。（資料照）

    台北市內湖知名土地公廟梘頭福德祠，將於明天下午3時至凌晨0時，舉辦「元宵夜遶境祈福（夜弄土地公）」活動，神轎預定下午5時起轎，隨行遶境信眾初估300人、沿線圍觀民眾約1萬人，內湖警分局今公布管制路段，屆時將動員140名警力進行交通管制及維持秩序。

    警方表示，繞境路線為梘頭福德祠→內湖路2段→金龍路右轉CITYLINK→右轉成功路4段→左轉成功路4段61巷（康寧國小）→右轉星雲街→右轉康寧路1段→成功路3段174巷（富邦銀行）→右轉內湖路2段（中國醫藥大學附設醫院台北分院）→右轉成功路4段30巷（湖光市場）→直行成功路4段182巷口→左轉金龍路→右轉內湖路3段→內湖路3段115巷（金龍黃昏市場）→金龍路→左轉內湖路3段口（萊爾富超商）→右轉內湖路2段5巷→內湖路2段355巷→內湖路2段263巷口（內湖派出所）→右轉內湖路2段→內湖路2段179巷口（達人女中）→內湖路二段300號（雜糧行）→梘頭福德祠（終點）。

    警方指出，為維持現場及周邊秩序與安全，明日下午3時至隔天0時，將進行2階段交通管制，第1階段活動現場管制（15時起至活動結束）包括，東起金龍路（含）、西迄成功路3段174巷（含）、南沿成功路4段（含）、北至內湖路2段（含）涵蓋之區塊。

    第2階段將擴大管制（17時起至活動結束），東起金龍路（含金龍隧道）、西迄內湖路2段103巷（含）、南沿星雲街（含）、北至內湖路2段（含179巷、263巷9弄）及內湖路3段（含115巷）涵蓋之區塊。

    警方說，將視現場活動及交通狀況，針對管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，籲用路人於管制時段改道行駛「成功路、文德路、金龍路、金龍隧道、文德路101巷、內湖路2段179巷」等路段，並配合現場員警及義交人員指揮。

    北市內湖梘頭福德祠明舉辦遶境活動，沿線預估圍觀民眾約1萬人，警方公布管制路段，屆時將動員140名警力進行交通管制及維持秩序。（記者陸運鋒翻攝）

