草屯鎮連12個月人口增加 坐穩南投縣第一

草屯鎮人口連12個月正成長，鎮內各社區對地方的活動參與度高，元宵踩街非常熱鬧。（記者陳鳳麗攝）

南投縣人口逐月下降，縣內13鄉鎮市中也減的多增的少，上月則有4鄉鎮人口增加，即祭出1-5歲兒童生日禮金的草屯、埔里鎮，推「Long Stay移居禮金」的集集鎮和普發現金的仁愛鄉，較特別的是草屯鎮已連12個月人口增加，超越南投市多個月，穩坐南投縣人口最多鎮市寶座。

南投縣今年2月份人口數 46萬7487人，比上月減少95人，而全縣13鄉鎮市中，有9個鄉鎮市人口持續減少，另外有草屯、埔里、集集和仁愛4個鄉鎮人口數增加，恰巧都是推出禮金或普發現金福利的鄉鎮，福利措施對人口增加略有催化作用。

推「Long Stay移居禮金」的集集鎮，去年9月宣布該移居禮金的福利政策，上月人口增至9943人；至於今年1月開始發放1-5歲兒童生日禮金的埔里鎮和草屯鎮，埔里鎮2月底人口數7萬5635人，比1月份增加22人；草屯鎮上月人口數9萬7839人，比1月增加66人。至於上月底開始發兩階段普發現金2000元的仁愛鄉，上月人口數也比1月小增6人。

比較受到矚目的是草屯鎮，因為其人口增加不是今年的事，而是從去年3月份起，每月人口數都有增加，連12個月人口增加，總增加人數達524人。該鎮在前年2月起，將「全國第一大鎮」寶座讓位給新竹縣竹東鎮，雖不再是全國第一大鎮，但草屯鎮因位處南投縣大門口，這幾年一直有新建案，帶來外縣市或外鄉鎮移居人口，因此已13個月人口超越南投市，南投市上月人口數為9萬6077人，比草屯鎮少了762人，草屯鎮已穩坐全縣人口最多鎮市的寶座。

