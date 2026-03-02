為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中東戰火影響 中華郵政：郵件寄往17國將嚴重延誤

    2026/03/02 19:17 中央社
    美國和以色列空襲伊朗，部分中東國家關閉領空或限制航班起降。中華郵政寄往阿拉伯聯合大公國、伊朗、以色列等17國國際郵件將嚴重延誤。圖為杜拜機場班機停靠的狀況。（路透）

    美國和以色列空襲伊朗，部分中東國家宣布關閉領空或限制航班起降。中華郵政說，因相關航線航空運輸作業將暫停數日，寄往阿拉伯聯合大公國、伊朗、以色列等17國國際郵件將嚴重延誤。

    中華郵政透過文字說明，經與合作航空公司聯繫確認，相關航線航空運輸作業將暫停數日，導致寄往部分國家國際郵件發生顯著延誤。

    至於影響範圍，中華郵政指出，受領空關閉或航班暫停直接影響國家，包括阿拉伯聯合大公國、巴林、伊朗、以色列等。

    其他需經由中東國家轉運而間接受影響國家則有巴基斯坦、馬爾地夫、俄羅斯、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥等。

    有關因應作為，中華郵政指出，已即時與各合作航空公司保持密切聯繫，持續掌握航班復飛與郵件運輸最新動態，將視情況調整轉運安排。

    中華郵政表示，將發布郵政消息，公告寄往受影響國家郵件可能發生嚴重延誤，提醒寄件民眾審慎評估寄遞時效後再行交寄，也將持續密切關注國際情勢及航空運輸動態，即時更新相關訊息公告於中華郵政全球資訊網，以確保資訊透明，並維持郵務服務穩定運作。

