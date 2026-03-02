新竹市賞花季首週吸引逾3萬人次 週六、日精彩活動持續登場

新竹市賞花季首週吸引超過3萬人次。（市府提供）

「2026新竹市賞花季—花現好日仔」賞櫻季自2月底浪漫登場，首週恰逢連續假期，新竹公園即湧入超過3萬人次，掀起賞櫻熱潮。市集、舞台演出及文化體驗活動現場人潮絡繹不絕，隨著賞櫻系列活動進入最終週末，本週末（3月7日至8日）活動將持續精彩登場，邀請市民把握最後賞花時機，共赴這場春日限定的浪漫盛宴。

市長高虹安表示，此次賞櫻季以新竹公園為核心，結合百年歷史建築景致與深厚人文底蘊，打造屬於新竹的慢活賞花空間，活動首週即獲市民與遊客熱烈回響。現場市集每日集結30攤在地優質品牌，從文創選物到特色餐飲一應俱全，吸引大量人潮駐足消費，有效帶動在地觀光與產業活絡。舞台區邀請多組實力派歌手輪番獻唱，並安排魔術表演、氣球秀等精彩演出，搭配浴衣體驗、摺紙DIY等互動活動，讓民眾走進公園不僅能賞花拍照，更能沉浸於融合文化、生活與藝術的多元體驗。

請繼續往下閱讀...

城銷處長林昱志表示，今年活動特別結合新竹公園110週年重要里程碑，推出「110週年疊印紀念明信片」，首週發放即獲得民眾熱烈回響。民眾可將對城市與生活的願景書寫在明信片上，選擇珍藏留念，或投入「好日仔未來郵便」，把對未來的期待封存於春日回憶中，相約明年賞花季再度相見。此外，活動限定香氛片同樣深受歡迎，民眾只要現場完成打卡並標註「跟風玩新竹」，再填寫活動問卷，即可獲得新竹市吉祥物皮卡造型的限量香氛片，香氣包含綠茶、茉莉、柑橘與薰衣草等多款選擇，為賞花時光留下獨特紀念。

城銷處說明，3月7日至3月8日最終週末，將持續規劃多元舞台演出、特色市集及豐富體驗內容，為賞櫻季畫下精彩句點。目前花期近尾聲，歡迎尚未參觀的市民與遊客把握最後機會造訪新竹公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法