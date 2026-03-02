台灣燈會各縣市輪流辦？還是固定辦？ 觀光署：最快2029年決定

觀光署長陳玉秀說明未來台灣燈會規畫模式。（記者吳亮儀攝）

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，明天（3日）開幕。交通部觀光署署長陳玉秀表示，台灣燈會每10年就會討論未來到底要固定地點辦、還是不同縣市輪流辦，下一個10年就是2029年，「各方意見都很多，最快2029年會決定未來舉辦的模式」。

台灣燈會自2001年起，開始全台各縣市輪流舉辦的制度。當年台北燈會改名、並開始至全台各地輪流舉辦，主辦城市由總統親選（2001年第12屆至2008年第19屆）。時任總統陳水扁表示，南北要平衡，所有的城市都要輪流舉辦燈會。

台灣燈會規模大，由交通部觀光署和輪辦的縣市政府合作舉辦，每年都能吸引大量國內外觀光客，因此許多縣市政府會積極爭取主辦。去年台灣燈會在桃園市舉辦，今年在嘉義縣舉辦，明年（2027年）在苗栗縣舉辦。今年燈會結束後，才會公布2028年輪辦的縣市。

陳玉秀今天（2日）受訪時表示，台灣燈會和各地方型燈會不同，台灣燈會有國家高度、要有公益、科技、文化、創意的展現，且已經在國際享有盛名，燈會的舉辦方式若要改變，就要做多方思考，不能僅僅以台灣市場的角度來看。

陳玉秀說，每個縣市各自有自己的特色，最重要的主辦條件是「交通可達性」；她也提到，每次在元宵節期間，到處都舉辦大大小小的燈會，觀光署也曾想過要不要在觀光署自己的國家風景管理區內舉辦，「各種聲音和意見都有，未來也很可能維持現狀，每年各縣市輪流舉辦」。

今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，陳玉秀說，今年燈會的展區特別大，且觀光署和嘉義縣政府合作關係很不錯，場地很大、讓工藝師有很大的展演舞台，和嘉義縣政府的合作讓台灣燈會這種大型節慶很完整，目前反映也很不錯。

2026年台灣燈會在嘉義縣舉辦。圖為展場展演區分布。（觀光署提供）

