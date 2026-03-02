台中知名百年老餐廳「醉春園」吹熄燈號！原因曝光

潭子百年老店「醉春園」驚傳因租金太高歇業。（擷取自醉春園臉書）

台中市潭子區知名百年老牌餐廳「醉春園」，2月底結束營業，業者最近出清設備，拍賣二手桌椅、碗盤等生財器具，業者表示，因有連鎖電器行要租這塊土地，加價40%租金，業者雖加價20%仍不敵，由於月租高達30多萬，只好停止營業。據了解，業者未來將遷移到他處，可能縮小規模，繼續營業，但記者今天詢問業者，業者則表示，現在忙著處理現有設備，還沒決定。

潭子知名餐廳「醉春園」，民眾表示，這家是老店，1909年就創立，當時店名應該是其祖先傅錫祺幫忙取的，他的阿祖傅春魁是常客，特別鍾愛的料理就是有名的台菜「五柳枝」魚。

「醉春園」除了「五柳枝」，尤以其黑胡椒豬排最為知名，許多饕客到店一定要來一盤，業者也販售黑胡椒豬排便當，在地市議員蕭隆澤表示，醉春園最早開在潭子街上，後來才搬遷到中山路上，除了「五柳枝」、黑胡椒豬排，店裡的「割稻麵」、「川丸湯」也非常美味，因時代改變，加上租金壓力，業者可能改弦易轍，遷移他處，改為較小規模方式繼續營運。

