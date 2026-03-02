新竹市府成立農林漁牧業普查處

竹市府成立農林漁牧業普查處（記者蔡彰盛攝）

114年度農林漁牧業普查即將登場，新竹市政府今舉行農林漁牧業普查處揭牌儀式，由市長高虹安擔任普查長並揭牌，宣布農林漁牧業普查處成立。高虹安表示，自今年4月10日至6月30日止，將調查竹市6250個農林漁牧單位，4月10日至4月30日為自主網路填報，5月1日至6月30日為實地訪問，請農林漁牧業朋友支持訪查作業，提供詳實營運現況資料，以利政府擬定施政策略，攜手推動城市發展。

高虹安指出，農林漁牧業普查是我國每5年定期舉辦的重要基本國勢調查。此次普查採「網路填報」與「派員實地訪查」兩種方式，竹市預計訪查6250個經營單位，由市府、所屬機關、區公所及民間人員人力約110人共同辦理普查，調查農漁業勞動力結構、經營型態及生產產值等數據，做為政府制定產業輔導、災害或休耕補助、冷鏈建設、產銷媒合等農林漁牧業政策的重要參考依據，與業者的權益息息相關，請市民支持配合，讓普查順利圓滿達成。

請繼續往下閱讀...

她表示，竹市是座兼具都市發展與農漁業特色的城市，強勁的九降風孕育出米粉、烏魚子等名聞遐邇的農漁食品。在得天獨厚的地理和氣候環境下，市府致力推廣農漁業發展，除辦理荔枝節、茶花季、好香米等活動外，並積極協助參與國內外食品展以提升知名度。此外，為提升竹市農漁業的休閒觀光價值，創造附加經濟效益，市府推動「農村再生計畫」辦理農村改造、海山漁港改善工程、新建「竹風漁市」等，全力推動產業發展並兼顧永續與公共休閒環境提升。

她強調，唯有掌握精準數據，政策才能真正貼近農林漁牧業從業人員的需求。期盼在各單位齊心協力下，順利完成普查工作，讓竹市的產業發展更加穩健。

主計處長李慧君表示，此次普查採「網路填報」與「派員實地訪查」兩種方式填報資料。普查期間為115年4月10日起至6月30日止，其中4月10日至4月30日為自主網路填報，採網路填報者可參加抽獎活動，全台共有351個獎項，最大獎可獲得10萬元商品卡，歡迎農漁民朋友踴躍參加。

主計處指出，5月1日至6月30日則將進行實地訪問，所有普查資料僅作公務用途，為讓民眾安心接受訪查，普查員將堅守「三不二會」原則，即普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要求提供帳戶、存摺或要求匯款；普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函以憑確認身分，請竹市農漁牧民朋友安心接受訪查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法