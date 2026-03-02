台中綠空廊道潭子段地磚破、遊具損 謝志忠促市府巡檢維護

謝志忠指綠空廊道有部份路段路面已破損。（謝志忠提供）

台中市綠空廊道全線長達21.7公里，其中潭子段在跨橋銜接完成後，已形成一條環境優美綠色廊帶，深受市民喜愛，但隨著使用頻率持續攀升，台中市議員謝志忠指出，許多設施已經有出現破損情形，若民眾不小心容易被絆倒，要求市府要善盡相關設施的維護管理之責。

台中市政府建設局表示，綠空廊道全線長達21.7公里，其中潭子段跨橋銜接完成後，使用人次增加，目前綠空廊道由維護廠商每日進行環境及設施清潔，一旦發現設施損壞即主動回報市府並派工修繕；此外，建設局養工處巡查人員也定期巡檢，如有垃圾或設施損壞，將通知廠商立刻改善及修繕，以維持環境清潔與安全。

請繼續往下閱讀...

議員謝志忠表示，綠空廊道已成為散步、慢跑及騎自行車的熱門去處。隨著使用頻率持續攀升，許多設施已經有出現破損情形，近期接獲民眾反映，綠空廊道部分區段已陸續出現遊具損壞、人行道磁磚破裂缺角，甚至發現路邊有動物排泄物等情形，不僅影響整體使用品質，也可能對孩童與市民安全造成隱憂。

謝志忠強調，綠空廊道是重要的公共休憩空間，安全與整潔不能等到問題嚴重才處理。他強烈要求市政府應建立完善的定期巡檢機制，針對遊具設備、自行車道及人行道鋪面進行全面檢視，發現問題即時修繕改善，維護民眾安全，並同時加強環境清潔與管理，保持環境整潔。

謝志忠表示，唯有持續做好管理與保養，才能讓孩子玩得開心、市民用得安心，也讓綠空廊道真正成為安全、友善、永續的城市綠生活空間。

謝志忠表示，綠空廊道的溜滑板設施受損嚴重，板面已脫落。（謝志忠提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法