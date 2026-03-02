為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中綠空廊道潭子段地磚破、遊具損 謝志忠促市府巡檢維護

    2026/03/02 18:49 記者蘇金鳳／台中報導
    謝志忠指綠空廊道有部份路段路面已破損。（謝志忠提供）

    謝志忠指綠空廊道有部份路段路面已破損。（謝志忠提供）

    台中市綠空廊道全線長達21.7公里，其中潭子段在跨橋銜接完成後，已形成一條環境優美綠色廊帶，深受市民喜愛，但隨著使用頻率持續攀升，台中市議員謝志忠指出，許多設施已經有出現破損情形，若民眾不小心容易被絆倒，要求市府要善盡相關設施的維護管理之責。

    台中市政府建設局表示，綠空廊道全線長達21.7公里，其中潭子段跨橋銜接完成後，使用人次增加，目前綠空廊道由維護廠商每日進行環境及設施清潔，一旦發現設施損壞即主動回報市府並派工修繕；此外，建設局養工處巡查人員也定期巡檢，如有垃圾或設施損壞，將通知廠商立刻改善及修繕，以維持環境清潔與安全。

    議員謝志忠表示，綠空廊道已成為散步、慢跑及騎自行車的熱門去處。隨著使用頻率持續攀升，許多設施已經有出現破損情形，近期接獲民眾反映，綠空廊道部分區段已陸續出現遊具損壞、人行道磁磚破裂缺角，甚至發現路邊有動物排泄物等情形，不僅影響整體使用品質，也可能對孩童與市民安全造成隱憂。

    謝志忠強調，綠空廊道是重要的公共休憩空間，安全與整潔不能等到問題嚴重才處理。他強烈要求市政府應建立完善的定期巡檢機制，針對遊具設備、自行車道及人行道鋪面進行全面檢視，發現問題即時修繕改善，維護民眾安全，並同時加強環境清潔與管理，保持環境整潔。

    謝志忠表示，唯有持續做好管理與保養，才能讓孩子玩得開心、市民用得安心，也讓綠空廊道真正成為安全、友善、永續的城市綠生活空間。

    謝志忠表示，綠空廊道的溜滑板設施受損嚴重，板面已脫落。（謝志忠提供）

    謝志忠表示，綠空廊道的溜滑板設施受損嚴重，板面已脫落。（謝志忠提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播