李宗瑞合製花燈獲特優亮相！網友直擊喊「有點猛」

台北監獄花燈作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」，由15名受刑人合力製作完成，在台北燈節拿下特優。（台北監獄提供）

法務部矯正署台北監獄今年在台北燈節拿下「大型主題燈座類—社會大專組」特優（第1名）、台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」優等、甲等及佳作。其中，台北燈節特優作品「嬉遊臺北- Chill Taipei」由15名受刑人合力製作完成，犯下多起性侵案被判刑入獄的富少李宗瑞也是團隊成員，他已是北監花燈製作學習班班底，自2022年參賽以來獲獎不斷。網友近日在台北燈節看到花燈作品，直言「有點猛」、「他每年都很強」。

北監表示，為落實法務部矯正署傳承傳統工藝於監所的政策開辦花燈製作學習班，外聘專業師資指導受刑人，今年結合在地特色製作5座花燈，報名參加台北燈節及台灣燈會花燈競賽，「嬉遊臺北- Chill Taipei」獲台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」特優，「嘉行傳千古、義氣秉忠心」、「駿馬歡騰慶豐年」分獲台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」優等及甲等，另2座花燈也獲佳作。

北監表示，「嬉遊臺北- Chill Taipei」發想於台北市乃島國首都，腹地雖小但五臟俱全，錦繡夜景、珍饈小吃及鼎沸夜市更是聞名全球，因此結合小說「西遊記」，借鏡近年流行的遊戲黑神話悟空、影視大話西遊，呈現觀音菩薩、白龍馬、三藏師徒取經台北，遇上美艷蜘蛛精，一同暢遊象山步道、台北府城北門、流行音樂中心、101摩天大樓、美麗華摩天輪、信義商圈百貨夜市、民主廣場中正紀念堂等在地特色觀光景點，譜寫成現代璀璨神話。

「嘉行傳千古、義氣秉忠心」巧妙呼應今年度台灣燈會在嘉義，在地鎮天宮香火鼎盛、主神關聖帝君受善男信女景仰，忠孝節義精神刻入嘉義民心，因此與中華關聖文化世界弘揚協會、書法學家孫瑩寶合作，以赤兔馬、關公像搭配書法詩詞，創新玻璃鑲嵌透過花燈技法呈現，表現出氣勢磅礡的武聖氣魄，賦予國畫全新演繹風格；而「駿馬歡騰慶豐年」則回顧自然、追溯歷史，以巍然屹立阿里山、萬千神木集成林為背景，人文意象蒸汽火車為主角，縱貫嘉義林業繁榮餘暉、物換星移的興衰，花燈以畫框意象呈現，添加原住民圖騰與楓紅似火林景，古意盎然蒸汽火車頭穿出山林，襯以駿馬歡騰、特有種阿里山山椒魚、國寶魚櫻花鉤吻鮭，展現自然交織人文之歷史沉澱。

得知花燈作品在台北燈節、台灣燈會接連獲獎，北監花燈班學員都十分驚喜，有學員說，回想起剛開始接觸花燈時，透過素描、繪畫等基本功，從最初的生澀到逐漸熟悉，從作品一次次失敗、再一次次的重來，才讓花燈班能有今日成果；也有學員提到，入監5年來學習花燈製作，感覺自己由外而內提升藝術氣質，更經由團隊合作，互相扶持、勉勵，重新拾起自信與希望。

台北監獄開辦花燈製作學習班，外聘專業師資指導受刑人。（台北監獄提供）

