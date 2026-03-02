3/3元宵下午3點起 台南鹽水蜂炮6路口交管 賞蜂客勿擋炮城

台南鹽水蜂炮明天元宵開炸下午3點起，實施交通管制相關示意圖。（警方提供）

「蜂」動國內外的台南鹽水蜂炮民俗活動今天（2日）展開遶境，今晚施放多座炮城，重頭戲在明天（3日）元宵節開炸，因應蜂炮遶境活動，新營警分局將自3日下午3點起對市道172線、台19線車輛進入鹽水市區的6個路口實施交通管制措施，賞蜂、犁炮的遊客要早點進入鹽水市區，並穿戴全罩式安全帽、毛巾、口罩、棉質厚衣褲及安全鞋等防護裝備，並與炮城保持5公尺以上安全距離，不要擋住蜂炮燃放。

6處交管地點：鹽水忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路與金和路口、朝琴路與和平路口。

請繼續往下閱讀...

市道172線在新營交流道復興路至鹽水忠孝路、南太路段，如遇車流壅塞或神轎抵達，警方將實施汽車改道的管制措施，改道路線為新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛，須沿172線復興路轉進新營工業區再接172線；布袋、義竹、學甲往新營方向車輛，同樣繞行新營工業區內後再接172線復興路。鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出。

停車地點有，鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區。汽、機車應加大鎖，且不要在車內置放貴重物品、財物、證件等。勿將車輛停在鹽水國中操場蜂炮集中施放區，及神轎遶境路線街道旁，避免遭蜂炮破壞或引發火災。

在鹽水國中操場蜂炮集中施放區周邊道路包括，武廟路、北門路和三福路設置行人徒步區，嚴禁車輛進入，北門路兩側禁止停車。

新營警分局在鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小、明達高中設置機動派出所，受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等為民服務，也可撥打110報案專線。遊客對鹽水蜂炮交通疏導管制措施可上分局網站、臉書查詢。

台南鹽水蜂炮明元宵（3日）開炸，下午3點起將實施交管。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法