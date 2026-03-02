半年衝350人！集集「移籍」送5000元奏效 重返萬人鎮只差57人

南投集集鎮公所力拚重返「萬人鎮」，去年9月推出移籍送5000元禮金，經過半年已增加350人，距離萬人大關只差57人。（記者劉濱銓攝）

南投縣集集鎮人口已不到萬人，公所為重返萬人大關，去年9月推出5000元「Long Stay移居禮金」，截至今年2月底人口已達9943人，較去年8月底的9593人，半年已增加350人，只要再57人就能達到1萬人口，集集鎮長吳大村說，移籍期限至今年5月底，平均每月只要再多19人就能達標，有信心在接下來的3個月內重返「萬人鎮」。

集集鎮人口在2023年跌破1萬人，公所為搶救人口數，去年9月推出「Long Stay」移居禮金，只要在今年5月底以前遷入戶籍，或初設籍在集集，並於8月31日仍在籍，就可獲5000元，盼藉此鼓勵其他鄉鎮民眾入籍，增加人口以促進經濟與在地永續發展。

集集鎮公所表示，去年8月底集集人口9593人，9月移籍專案開跑後，當月就增加91人，10、11月分別成長32、56人，到了12月衝上110人，今年1、2月則各增加22、39人，目前人口9943人，距離萬人大關只差57人，若之後都能穩定成長，有機會在5月底以前突破萬人大關。

