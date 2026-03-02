高雄橋頭首座中央社宅 「橋新安居B」動土

高雄市橋頭區首座中央社會住宅「橋新安居B」，今天下午2點舉行新建統包工程動土典禮，505戶預計2029年完工。（記者蘇福男攝）

高雄市橋頭區首座中央社會住宅「橋新安居B」，今天下午2點舉行新建統包工程動土典禮，505戶預計2029年完工，另「橋新安居A」和C基地也將於近日接力動土，將可提供近千戶社宅，內政部長劉世芳認為施工時間太長、緩不濟急，希望縮短工期。

高雄橋頭、楠梓、仁武等區近年因南部半導體S廊帶建設發展，橋頭科學園區、楠梓園區（台積電高雄廠）、楠梓科技產業園區（原加工出口區）及循環材料暨材料創新研發專區陸續成形，成為高市人口移入熱區，租住需求供不應求，國家住都中心因此於橋頭新市鎮推動「橋新安居A」、「橋新安居B」兩處社宅興建。

「橋新安居B」於2024年1月24日決標，由春原營造、寶大水電工程和趙建銘建築師事務所統包團隊得標，今年1月21日取得建照，今天下午2點熱鬧舉行新建統包工程動土典禮，包括副總統蕭美琴、內政部長劉世芳和立委邱志偉、許智傑、李昆澤等人出席執鏟動土。

國家住都中心董事長花敬群簡報指出，橋頭新市鎮社宅基地位於新中五街、橋新十路口，預計興建993戶，其中，率先動土興建的「橋新安居B」，建築規模為2棟地下2層、地上14層共有505戶，總工程經費29億9774萬元，由中央全額投資興建，預計2029年完工。

他強調，橋新安居規劃有套房、2房和3房多元房型，以滿足不同家庭需求，並設置托嬰中心及8間店鋪，留設0.8公頃綠帶及戶外開放空間，為周邊鄰里提供更完善、優質的服務機能。

蕭美琴致詞時表示，安居是減輕年輕人生活重擔的重要政策，新社宅興建速度再怎麼快也供不應求，因此賴清德總統提出擴大租屋族的支援方案，包括包租代管、租金補貼，以多元方式減輕事業剛起步的年輕人生活壓力。

劉世芳則表示，橋科後發先至，今年1月初已正式啟用，並有30家半導體相關廠商設廠進駐，台積電目前在高雄已有2個廠，未來將增加到6個廠，將迎來更多優秀年輕人前來岡山、橋頭、楠梓、左營地區發展，社宅興建長達3年緩不濟急，她希望能縮短工期，加速趕在2028年完工，方便年輕人安居樂業。

橋頭新市鎮社宅基地位於新中五街、橋新十路口，預計興建993戶。（記者蘇福男攝）

「橋新安居B」建築規模為2棟地下2層、地上14層共有505戶，規劃有套房、2房和3房多元房型，以滿足不同家庭需求。（圖由國家住都中心提供）

