新北旅遊服務中心串聯山海城市魅力 獲交通部觀光署肯定

新北市府轄管「捷運淡水站旅遊服務中心」獲交通部觀光署2025年度評比全國績優獎。（圖由新北市觀旅局提供）

交通部觀光署辦理2025年度「i-center旅遊服務體系評比暨績優借問站」，新北市府轄管「捷運淡水站旅遊服務中心」榮獲直轄市組全國績優獎，「十分遊客中心」也獲地方政府組全國績優獎，新北市觀光旅遊局表示，此次獲獎不僅肯定第1線同仁長期投入與付出，未來也將持續整合觀光資源與地方能量，強化旅服中心功能與服務深度，共同打造更友善便利，且具國際競爭力的旅遊環境。

「i-center旅遊服務體系評比暨績優借問站」評比項目涵蓋旅遊諮詢品質、硬體設施與環境整潔、服裝儀容與外語能力、資訊清晰度及標準作業流程等面向。

新北市觀旅局長楊宗珉今至圓山大飯店領獎，他表示，感謝交通部觀光署的肯定，旅遊服務中心是「遊客進入新北市的第1站」，更是城市形象的重要窗口，淡江大橋今年即將開通，串聯淡水與八里交通動線，帶動區域觀光發展，也讓捷運淡水站旅遊服務中心肩負更重要的使命，面對持續成長的旅遊人潮，市府將持續精進服務品質，提供完整且即時的旅遊資訊，讓旅客一到站即可掌握最新活動與景點訊息。

觀旅局說明，「捷運淡水站旅遊服務中心」位於淡水捷運站前站出口旁，提供多語系旅遊摺頁、旅遊諮詢、旅宿訂房協助、老花眼鏡借用、無線上網及台灣觀光巴士代訂等服務，從基礎諮詢到貼心協助，強化城市服務軟實力。現場並配置具英語能力的服務人員，協助國際旅客規劃行程。

「十分遊客中心」位於十分瀑布公園入口處，服務人員熟悉在地歷史脈絡與周邊景點資訊，能即時提供十分瀑布園區資訊、交通轉乘建議、天燈施放諮詢及美食推薦，協助遊客深入體驗山城風貌。

此外，新北市府也在板橋火車站、瑞芳火車站及新店捷運站設置旅遊服務中心，並在九份、猴硐及烏來等重要觀光據點設有遊客中心，串聯山海城區，建構綿密且完整的服務網絡，觀旅局指出，各站服務人員透過定期教育訓練與實務演練，持續精進專業知能與應對能力，以熱忱、親切且主動的態度，提供節慶活動、特色景點及交通轉乘等多元資訊。

