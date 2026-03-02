苗栗三義高中首位滿級分學生獲78萬獎金 激勵就近入學

苗栗縣立三義高中學生牛淳賦，大學學測考滿級分，他最喜愛的一本書「百年孤寂」，內文意涵激勵他成長。（記者張勳騰攝）

苗栗縣立三義高中學生牛淳賦，國中時就讀大湖國中，他會考考滿級分，選擇就近入學，大學學測放榜，他再次考滿級分，創下三義高中創校以來首位滿級分紀錄；縣長鍾東錦今（2）日接見表揚，並頒發6萬元獎勵金，以及就讀大學4年的獎助學金72萬元，藉以激勵優秀學生留在家鄉就近入學。

牛淳賦3年來始終名列年級第一，取得繁星推薦1%資格，並參與苗縣府與加拿大合作之「高中雙聯學制計畫」，不僅課業表現優異，同時展現穩定而卓越的國際視野及學習表現。

請繼續往下閱讀...

今年學測他報考5科，國文、英文、數學A、數學B與社會科皆為15級分，考出滿級分成績，特別的是，牛淳賦2023年就讀大湖鄉大湖國中時也考出5A10+、寫作6級分的滿級分，國中與高中升學階段皆為滿級分學生也成為佳話。

牛淳賦他和兩個哥哥及妹妹均就讀大湖鄉大南國小、大湖國中及三義高中，均品學兼優，大哥牛淳安畢業於國立政大外交學系，現任職英國在台辦事處，從事國際事務工作；二哥牛淳權畢業於國立政大政治學系，目前於澳洲發展事業，妹妹牛淳箴現就讀高中。

鍾東錦今（2）日至三義高中接見表揚牛淳賦，頒發6萬元獎勵金，肯定其為自己、學校及苗栗縣爭光。另為鼓勵牛淳賦大學期間穩定求學順利完成學業，將補助他大學就學期間每學期學費及書籍費3萬元及每個月生活津貼1萬元，一年補助18萬元，四年共72萬元獎助學金。

鍾東錦強調，盼藉以鼓勵優秀學子留在家鄉就近入學，透過完善的培育制度與獎勵措施，厚植苗栗子弟競爭力與國際視野，為地方教育發展注入長遠動能。

苗栗縣立三義高中學生牛淳賦（左6）就近入學，大學學測考滿級分，縣長鍾東錦（左5）頒獎助金，藉以鼓優秀學子就近入學。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法